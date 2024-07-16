https://ria.ru/20240716/instrument-1959906115.html

Экономист назвал неожиданный инструмент для рывка экономики

Экономист назвал неожиданный инструмент для рывка экономики - РИА Новости, 16.07.2024

Экономист назвал неожиданный инструмент для рывка экономики

Возникшая недавно идея чеболизации российской экономики может сработать ей во благо, но необходимы поддержка и контроль со стороны государства, рассказал... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T02:17

2024-07-16T02:17

2024-07-16T02:17

экономика

технологии

южная корея

россия

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Возникшая недавно идея чеболизации российской экономики может сработать ей во благо, но необходимы поддержка и контроль со стороны государства, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Олег Москвитин.Чеболи – финансово-промышленные многоотраслевые холдинги, типичные для некоторых азиатских стран. Они объединяют синергетические ресурсы (производство, оптовые продажи, розницу, финансы) под контролем одной семьи или династии. При этом их поддерживает государство."В Южной Корее к чеболям иногда относят до 60% корейской экономики", - отметил Москвитин.В России необходимость в подобной синергии возникла из-за санкций. Она может стать одним из инструментов для рывка экономики, но не на основе семейных бизнесов, а с опорой на крупные компании, которые поддерживает государство. Например, это могут быть ведущие банки.Однако в этой схеме есть риск избыточной монополизации и зависимости от качества управления со стороны топ-менеджмента. Поэтому государство должно контролировать работу российских чеболей, заключил экономист.

https://ria.ru/20240715/natsproekt-1959329529.html

южная корея

россия

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экономика, технологии, южная корея, россия, высшая школа экономики (вшэ)