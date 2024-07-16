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Экономист назвал неожиданный инструмент для рывка экономики - РИА Новости, 16.07.2024
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02:17 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/instrument-1959906115.html
Экономист назвал неожиданный инструмент для рывка экономики
Экономист назвал неожиданный инструмент для рывка экономики - РИА Новости, 16.07.2024
Экономист назвал неожиданный инструмент для рывка экономики
Возникшая недавно идея чеболизации российской экономики может сработать ей во благо, но необходимы поддержка и контроль со стороны государства, рассказал... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T02:17
2024-07-16T02:17
экономика
технологии
южная корея
россия
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Возникшая недавно идея чеболизации российской экономики может сработать ей во благо, но необходимы поддержка и контроль со стороны государства, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Олег Москвитин.Чеболи – финансово-промышленные многоотраслевые холдинги, типичные для некоторых азиатских стран. Они объединяют синергетические ресурсы (производство, оптовые продажи, розницу, финансы) под контролем одной семьи или династии. При этом их поддерживает государство."В Южной Корее к чеболям иногда относят до 60% корейской экономики", - отметил Москвитин.В России необходимость в подобной синергии возникла из-за санкций. Она может стать одним из инструментов для рывка экономики, но не на основе семейных бизнесов, а с опорой на крупные компании, которые поддерживает государство. Например, это могут быть ведущие банки.Однако в этой схеме есть риск избыточной монополизации и зависимости от качества управления со стороны топ-менеджмента. Поэтому государство должно контролировать работу российских чеболей, заключил экономист.
https://ria.ru/20240715/natsproekt-1959329529.html
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экономика, технологии, южная корея, россия, высшая школа экономики (вшэ)
Экономика, Технологии, Южная Корея, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Экономист назвал неожиданный инструмент для рывка экономики

Экономист Москвитин: чеболизация может пойти на пользу российской экономике

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМонитор с данными котировок
Монитор с данными котировок - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Возникшая недавно идея чеболизации российской экономики может сработать ей во благо, но необходимы поддержка и контроль со стороны государства, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Олег Москвитин.
Чеболи – финансово-промышленные многоотраслевые холдинги, типичные для некоторых азиатских стран. Они объединяют синергетические ресурсы (производство, оптовые продажи, розницу, финансы) под контролем одной семьи или династии. При этом их поддерживает государство.
«
"В Южной Корее к чеболям иногда относят до 60% корейской экономики", - отметил Москвитин.
В России необходимость в подобной синергии возникла из-за санкций. Она может стать одним из инструментов для рывка экономики, но не на основе семейных бизнесов, а с опорой на крупные компании, которые поддерживает государство. Например, это могут быть ведущие банки.
Однако в этой схеме есть риск избыточной монополизации и зависимости от качества управления со стороны топ-менеджмента. Поэтому государство должно контролировать работу российских чеболей, заключил экономист.
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ЭкономикаТехнологииЮжная КореяРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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