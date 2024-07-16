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МИД Индии вызвал посла Украины из-за заявления Зеленского - РИА Новости, 16.07.2024
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09:48 16.07.2024 (обновлено: 11:36 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/indiya-1959934430.html
МИД Индии вызвал посла Украины из-за заявления Зеленского
МИД Индии вызвал посла Украины из-за заявления Зеленского - РИА Новости, 16.07.2024
МИД Индии вызвал посла Украины из-за заявления Зеленского
МИД Индии накануне вызвал посла Украины из-за высказываний Владимира Зеленского о визите премьера Нарендры Моди в Россию, сообщила газета Economic Times со... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:48
2024-07-16T11:36
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл — РИА Новости. МИД Индии накануне вызвал посла Украины из-за высказываний Владимира Зеленского о визите премьера Нарендры Моди в Россию, сообщила газета Economic Times со ссылкой на источники. "Это явно указывает на недовольство Нью-Дели позицией Украины в вопросе комментариев Зеленского в адрес премьер-министра" , — указало издание. Также стало известно, что Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре на фоне инцидента. На прошлой неделе Зеленский раскритиковал встречу Моди с президентом России Владимиром Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям". Официальный визит индийского лидера в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в страну за пять лет. В первый день визита Моди встретился с Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. На следующий день политики посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также состоялись переговоры лидеров.Во время встречи Путин и Моди в том числе обсуждали украинский кризис. Как заявлял индийский премьер, Нью-Дели считает, что никакое решение не может быть найдено посредством боевых действий, а для светлого будущего следующих поколений необходим мир.
https://ria.ru/20240711/plan-1958868614.html
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в мире, россия, украина, индия, владимир зеленский, нарендра моди, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Индия, Владимир Зеленский, Нарендра Моди, Владимир Путин
МИД Индии вызвал посла Украины из-за заявления Зеленского

МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

© РИА Новости / Евгений БезекаНью-Дели
Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Безека
Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл — РИА Новости. МИД Индии накануне вызвал посла Украины из-за высказываний Владимира Зеленского о визите премьера Нарендры Моди в Россию, сообщила газета Economic Times со ссылкой на источники.
«
"Это явно указывает на недовольство Нью-Дели позицией Украины в вопросе комментариев Зеленского в адрес премьер-министра" , — указало издание.
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Также стало известно, что Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре на фоне инцидента.
На прошлой неделе Зеленский раскритиковал встречу Моди с президентом России Владимиром Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".
Официальный визит индийского лидера в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в страну за пять лет. В первый день визита Моди встретился с Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. На следующий день политики посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также состоялись переговоры лидеров.
Во время встречи Путин и Моди в том числе обсуждали украинский кризис. Как заявлял индийский премьер, Нью-Дели считает, что никакое решение не может быть найдено посредством боевых действий, а для светлого будущего следующих поколений необходим мир.
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