МИД Индии вызвал посла Украины из-за заявления Зеленского
МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию
Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл — РИА Новости. МИД Индии накануне вызвал посла Украины из-за высказываний Владимира Зеленского о визите премьера Нарендры Моди в Россию, сообщила газета Economic Times со ссылкой на источники.
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"Это явно указывает на недовольство Нью-Дели позицией Украины в вопросе комментариев Зеленского в адрес премьер-министра" , — указало издание.
Также стало известно, что Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре на фоне инцидента.
На прошлой неделе Зеленский раскритиковал встречу Моди с президентом России Владимиром Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".
Официальный визит индийского лидера в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в страну за пять лет. В первый день визита Моди встретился с Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. На следующий день политики посетили павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также состоялись переговоры лидеров.
Во время встречи Путин и Моди в том числе обсуждали украинский кризис. Как заявлял индийский премьер, Нью-Дели считает, что никакое решение не может быть найдено посредством боевых действий, а для светлого будущего следующих поколений необходим мир.
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