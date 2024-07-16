https://ria.ru/20240716/gruziya-1960127379.html

Экс-премьер-министр Грузии назвал цель правящей партии

Экс-премьер-министр Грузии назвал цель правящей партии - РИА Новости, 16.07.2024

Экс-премьер-министр Грузии назвал цель правящей партии

Правящая партия "Грузинская мечта" нацелена на то, чтобы не допустить у себя повторения украинского сценария, который принесет еще хуже результаты, чем на... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T21:50

2024-07-16T21:50

2024-07-16T21:50

в мире

грузия

украина

сша

бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 16 июл - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" нацелена на то, чтобы не допустить у себя повторения украинского сценария, который принесет еще хуже результаты, чем на Украине, заявил основатель и почетный председатель партии, бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили. "Желания партии глобальной войны ясны. Убедившись, что мы не будем ввязываться в войну и не можем пожертвовать Грузией, чтобы разделить судьбу Украины, они предпринимают последнюю попытку вернуть к власти агентуру, объединение людей без родины и коллективное "Национальное движение", которое сделает этот шаг сразу после получения задания. Всем ясно, что в случае вступления в войну Грузия получит еще хуже результаты, чем Украина. Не допустить этого результата – первоочередная задача, которая будет окончательно решена 26 октября с очередной победой "Грузинской мечты",- заявил Иванишвили во время официального открытия предвыборной кампании партии. Иванишвили выразил уверенность, что через год в мире начнутся изменения в глобальных и региональных политических интересах. "Продолжающиеся военные действия на Украине закончатся самое позднее через год, и если республиканцы выиграют президентские выборы в США, война может закончиться даже в январе. Поэтому главное - выиграть этот короткий промежуток времени, а как только война закончится, все недопонимания с США и Европой сразу уйдут в прошлое, а Грузия станет совсем другим предметом интереса для игроков глобальной политики", - добавил Иванишвили. Политик считает, что на предстоящих парламентских выборах 26 октября "Грузинская мечта" в очередной раз получит большинство мандатов. "Однако в этом случае этого недостаточно. Нам нужно получить особенно твердое, конституционное большинство для того, чтобы в итоге завершить партию войны, радикализм, поляризацию и либеральный фашизм в Грузии, чтобы Грузия могла продолжить мирное развитие, экономическое продвижение и достичь европейских стандартов, что является важным условием для членства страны в Евросоюзе",- добавил он.

https://ria.ru/20240712/shveytsariya-1959128919.html

https://ria.ru/20240709/ssha-1958466631.html

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в мире, грузия, украина, сша, бидзина иванишвили