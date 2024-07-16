https://ria.ru/20240716/gres-1960069692.html
Нештатных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, заявили в "Интер РАО"
Нештатных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, заявили в "Интер РАО" - РИА Новости, 16.07.2024
Нештатных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, заявили в "Интер РАО"
Нештатных и чрезвычайных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, мощность снижена из-за вывода во внеплановый ремонт двух энергоблоков, сообщила журналистам... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:54
2024-07-16T16:54
2024-07-16T17:04
республика бурятия
происшествия
интер рао - управление электрогенерацией
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960070314_38:0:762:407_1920x0_80_0_0_c13dcea1b1f64f43a8e55d880edc2f5b.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Нештатных и чрезвычайных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, мощность снижена из-за вывода во внеплановый ремонт двух энергоблоков, сообщила журналистам компания "Интер РАО".Правительство Забайкальского края сообщило ранее во вторник, что в регионе произошло ограничение подачи электроэнергии из-за аварийного отключения на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии."Информация о ситуации на Гусиноозерской ГРЭС. 15 и 16 июля были выведены во внеплановый ремонт два энергоблока - в связи с необходимостью устранения свища в топке котла на энергоблоке №2 и устранения свища в топке котла на энергоблоке №3. Снижение мощности составило суммарно 295,6 МВт. Никаких нештатных и чрезвычайных ситуаций на ГРЭС не было", - сказали в компании.
https://ria.ru/20240716/gres-1960028763.html
республика бурятия
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960070314_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_66ab7d2b9583e5cde50134e54da20dab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, происшествия, интер рао - управление электрогенерацией, забайкальский край
Республика Бурятия, Происшествия, Интер РАО - Управление электрогенерацией, Забайкальский край
Нештатных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, заявили в "Интер РАО"
"Интер РАО": нештатных и чрезвычайных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было