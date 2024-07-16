https://ria.ru/20240716/gres-1960069692.html

Нештатных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, заявили в "Интер РАО"

Нештатных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, заявили в "Интер РАО" - РИА Новости, 16.07.2024

Нештатных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, заявили в "Интер РАО"

Нештатных и чрезвычайных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, мощность снижена из-за вывода во внеплановый ремонт двух энергоблоков, сообщила журналистам... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:54

2024-07-16T16:54

2024-07-16T17:04

республика бурятия

происшествия

интер рао - управление электрогенерацией

забайкальский край

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Нештатных и чрезвычайных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, мощность снижена из-за вывода во внеплановый ремонт двух энергоблоков, сообщила журналистам компания "Интер РАО".Правительство Забайкальского края сообщило ранее во вторник, что в регионе произошло ограничение подачи электроэнергии из-за аварийного отключения на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии."Информация о ситуации на Гусиноозерской ГРЭС. 15 и 16 июля были выведены во внеплановый ремонт два энергоблока - в связи с необходимостью устранения свища в топке котла на энергоблоке №2 и устранения свища в топке котла на энергоблоке №3. Снижение мощности составило суммарно 295,6 МВт. Никаких нештатных и чрезвычайных ситуаций на ГРЭС не было", - сказали в компании.

https://ria.ru/20240716/gres-1960028763.html

республика бурятия

забайкальский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика бурятия, происшествия, интер рао - управление электрогенерацией, забайкальский край