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Нештатных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, заявили в "Интер РАО" - РИА Новости, 16.07.2024
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16:54 16.07.2024 (обновлено: 17:04 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/gres-1960069692.html
Нештатных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, заявили в "Интер РАО"
Нештатных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, заявили в "Интер РАО" - РИА Новости, 16.07.2024
Нештатных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, заявили в "Интер РАО"
Нештатных и чрезвычайных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, мощность снижена из-за вывода во внеплановый ремонт двух энергоблоков, сообщила журналистам... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:54
2024-07-16T17:04
республика бурятия
происшествия
интер рао - управление электрогенерацией
забайкальский край
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Нештатных и чрезвычайных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, мощность снижена из-за вывода во внеплановый ремонт двух энергоблоков, сообщила журналистам компания "Интер РАО".Правительство Забайкальского края сообщило ранее во вторник, что в регионе произошло ограничение подачи электроэнергии из-за аварийного отключения на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии."Информация о ситуации на Гусиноозерской ГРЭС. 15 и 16 июля были выведены во внеплановый ремонт два энергоблока - в связи с необходимостью устранения свища в топке котла на энергоблоке №2 и устранения свища в топке котла на энергоблоке №3. Снижение мощности составило суммарно 295,6 МВт. Никаких нештатных и чрезвычайных ситуаций на ГРЭС не было", - сказали в компании.
https://ria.ru/20240716/gres-1960028763.html
республика бурятия
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республика бурятия, происшествия, интер рао - управление электрогенерацией, забайкальский край
Республика Бурятия, Происшествия, Интер РАО - Управление электрогенерацией, Забайкальский край
Нештатных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, заявили в "Интер РАО"

"Интер РАО": нештатных и чрезвычайных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было

CC BY-SA 3.0 / Alava / Гусиноозёрская ГРЭС на озере ГусиномГусиноозёрская ГРЭС
Гусиноозёрская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
CC BY-SA 3.0 / Alava / Гусиноозёрская ГРЭС на озере Гусином
Гусиноозёрская ГРЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Нештатных и чрезвычайных ситуаций на Гусиноозерской ГРЭС не было, мощность снижена из-за вывода во внеплановый ремонт двух энергоблоков, сообщила журналистам компания "Интер РАО".
Правительство Забайкальского края сообщило ранее во вторник, что в регионе произошло ограничение подачи электроэнергии из-за аварийного отключения на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии.
«
"Информация о ситуации на Гусиноозерской ГРЭС. 15 и 16 июля были выведены во внеплановый ремонт два энергоблока - в связи с необходимостью устранения свища в топке котла на энергоблоке №2 и устранения свища в топке котла на энергоблоке №3. Снижение мощности составило суммарно 295,6 МВт. Никаких нештатных и чрезвычайных ситуаций на ГРЭС не было", - сказали в компании.
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