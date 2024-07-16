https://ria.ru/20240716/gres-1960028763.html

Авария на Гусиноозерской ГРЭС привела к перебоям со светом в двух регионах

Авария на Гусиноозерской ГРЭС привела к перебоям со светом в двух регионах - РИА Новости, 16.07.2024

Авария на Гусиноозерской ГРЭС привела к перебоям со светом в двух регионах

В Забайкальском крае и Бурятии произошло ограничение подачи электроэнергии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили власти регионов. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:43

2024-07-16T14:43

2024-07-16T17:00

происшествия

республика бурятия

гусиноозерск

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ЧИТА, 16 июл — РИА Новости. В Забайкальском крае и Бурятии произошло ограничение подачи электроэнергии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили власти регионов."Аварийное отключение в Бурятии зафиксировано на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС. В связи с чем в период пиковой нагрузки (20:00 местного времени, 14:00 мск) в энергосистеме Забайкальского края произошли ограничения подачи электроэнергии", — написала пресс-служба правительства Забайкальского края в Telegram.Уточняется, что региональное диспетчерское управление предпринимает меры по перераспределению мощности электроэнергии, в том числе с энергосистемы Иркутской области. После прохождения пиковой нагрузки начнется поэтапное восстановление подачи электроэнергии.С масштабными отключениями также столкнулись в Бурятии."По состоянию на 18:45 (13:45 мск) под отключением частично семь муниципальных образований и город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115 265 человек, 190 социально-значимых объектов", — написал в Telegram глава республики Алексей Цыденов.Он добавил, что сообщение об отключении одного из трех энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края, поступило в 12.35 мск. Сейчас баланс перетоков в энергосистеме находится в пределах допустимых значений. При увеличении потребления электроэнергии возможно проведение работ по временному отключению потребителей для восстановления баланса в энергосистеме.Специалисты проводят расчеты планируемых пиковых потреблений, по их итогам возможно временное отключение потребителей."Пиковое потребление ожидается к 21:00 (16:00 мск). Время восстановления баланса, предварительно, составляет от одного до двух часов. Причина отключения блока устанавливается", — указал Цыденов.Как отметили в мэрии Улан-Удэ, свет пропал в семи микрорайонах города."Отключение электроэнергии у потребителей в микрорайонах Шишковка, Аршан, 100-е кварталы, Забайкальский, Светлый, Силикатный, Элеватор. Ориентировочное время подключения — два часа", — указали местные власти.Энергетики работают над устранением причины отключения, сообщили в комитете городского хозяйства.Местные СМИ пишут о застрявших в лифте людях в торговом центре.

https://ria.ru/20230414/voronezh-1865395329.html

https://ria.ru/20240714/energodar-1959637758.html

республика бурятия

гусиноозерск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика бурятия, гусиноозерск