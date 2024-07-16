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Авария на Гусиноозерской ГРЭС привела к перебоям со светом в двух регионах - РИА Новости, 16.07.2024
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14:43 16.07.2024 (обновлено: 17:00 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/gres-1960028763.html
Авария на Гусиноозерской ГРЭС привела к перебоям со светом в двух регионах
Авария на Гусиноозерской ГРЭС привела к перебоям со светом в двух регионах - РИА Новости, 16.07.2024
Авария на Гусиноозерской ГРЭС привела к перебоям со светом в двух регионах
В Забайкальском крае и Бурятии произошло ограничение подачи электроэнергии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили власти регионов. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:43
2024-07-16T17:00
происшествия
республика бурятия
гусиноозерск
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ЧИТА, 16 июл — РИА Новости. В Забайкальском крае и Бурятии произошло ограничение подачи электроэнергии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили власти регионов.&quot;Аварийное отключение в Бурятии зафиксировано на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС. В связи с чем в период пиковой нагрузки (20:00 местного времени, 14:00 мск) в энергосистеме Забайкальского края произошли ограничения подачи электроэнергии&quot;, — написала пресс-служба правительства Забайкальского края в Telegram.Уточняется, что региональное диспетчерское управление предпринимает меры по перераспределению мощности электроэнергии, в том числе с энергосистемы Иркутской области. После прохождения пиковой нагрузки начнется поэтапное восстановление подачи электроэнергии.С масштабными отключениями также столкнулись в Бурятии.&quot;По состоянию на 18:45 (13:45 мск) под отключением частично семь муниципальных образований и город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115 265 человек, 190 социально-значимых объектов&quot;, — написал в Telegram глава республики Алексей Цыденов.Он добавил, что сообщение об отключении одного из трех энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края, поступило в 12.35 мск. Сейчас баланс перетоков в энергосистеме находится в пределах допустимых значений. При увеличении потребления электроэнергии возможно проведение работ по временному отключению потребителей для восстановления баланса в энергосистеме.Специалисты проводят расчеты планируемых пиковых потреблений, по их итогам возможно временное отключение потребителей."Пиковое потребление ожидается к 21:00 (16:00 мск). Время восстановления баланса, предварительно, составляет от одного до двух часов. Причина отключения блока устанавливается", — указал Цыденов.Как отметили в мэрии Улан-Удэ, свет пропал в семи микрорайонах города.&quot;Отключение электроэнергии у потребителей в микрорайонах Шишковка, Аршан, 100-е кварталы, Забайкальский, Светлый, Силикатный, Элеватор. Ориентировочное время подключения — два часа&quot;, — указали местные власти.Энергетики работают над устранением причины отключения, сообщили в комитете городского хозяйства.Местные СМИ пишут о застрявших в лифте людях в торговом центре.
https://ria.ru/20230414/voronezh-1865395329.html
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республика бурятия
гусиноозерск
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происшествия, республика бурятия, гусиноозерск
Происшествия, Республика Бурятия, Гусиноозерск
Авария на Гусиноозерской ГРЭС привела к перебоям со светом в двух регионах

ЧП на Гусиноозерской ГРЭС привело к перебоям со светом в Бурятии и Забайкалье

CC BY-SA 3.0 / Alava / Гусиноозёрская ГРЭС на озере ГусиномГусиноозёрская ГРЭС
Гусиноозёрская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
CC BY-SA 3.0 / Alava / Гусиноозёрская ГРЭС на озере Гусином
Гусиноозёрская ГРЭС. Архивное фото
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ЧИТА, 16 июл — РИА Новости. В Забайкальском крае и Бурятии произошло ограничение подачи электроэнергии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщили власти регионов.
«

"Аварийное отключение в Бурятии зафиксировано на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС. В связи с чем в период пиковой нагрузки (20:00 местного времени, 14:00 мск) в энергосистеме Забайкальского края произошли ограничения подачи электроэнергии", — написала пресс-служба правительства Забайкальского края в Telegram.

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Уточняется, что региональное диспетчерское управление предпринимает меры по перераспределению мощности электроэнергии, в том числе с энергосистемы Иркутской области. После прохождения пиковой нагрузки начнется поэтапное восстановление подачи электроэнергии.
С масштабными отключениями также столкнулись в Бурятии.
«

"По состоянию на 18:45 (13:45 мск) под отключением частично семь муниципальных образований и город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115 265 человек, 190 социально-значимых объектов", — написал в Telegram глава республики Алексей Цыденов.

Он добавил, что сообщение об отключении одного из трех энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края, поступило в 12.35 мск. Сейчас баланс перетоков в энергосистеме находится в пределах допустимых значений. При увеличении потребления электроэнергии возможно проведение работ по временному отключению потребителей для восстановления баланса в энергосистеме.
Специалисты проводят расчеты планируемых пиковых потреблений, по их итогам возможно временное отключение потребителей.
"Пиковое потребление ожидается к 21:00 (16:00 мск). Время восстановления баланса, предварительно, составляет от одного до двух часов. Причина отключения блока устанавливается", — указал Цыденов.
Как отметили в мэрии Улан-Удэ, свет пропал в семи микрорайонах города.
«

"Отключение электроэнергии у потребителей в микрорайонах Шишковка, Аршан, 100-е кварталы, Забайкальский, Светлый, Силикатный, Элеватор. Ориентировочное время подключения — два часа", — указали местные власти.

Энергетики работают над устранением причины отключения, сообщили в комитете городского хозяйства.
Местные СМИ пишут о застрявших в лифте людях в торговом центре.
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ПроисшествияРеспублика БурятияГусиноозерск
 
 
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