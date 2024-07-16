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Хинштейн, Картаполов и Нилов возглавили рейтинг депутатов Госдумы - РИА Новости, 16.07.2024
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12:31 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/gosduma-1959979901.html
Хинштейн, Картаполов и Нилов возглавили рейтинг депутатов Госдумы
Хинштейн, Картаполов и Нилов возглавили рейтинг депутатов Госдумы - РИА Новости, 16.07.2024
Хинштейн, Картаполов и Нилов возглавили рейтинг депутатов Госдумы
Главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по обороне Андрей Картаполов и по труду Ярослав Нилов возглавили возглавили топ-50 депутатов... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:31
2024-07-16T12:31
политика
александр хинштейн
ярослав нилов
андрей картаполов
госдума рф
центр политического анализа
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по обороне Андрей Картаполов и по труду Ярослав Нилов возглавили возглавили топ-50 депутатов Государственной думы в 22-м интегральном рейтинге депутатов, который есть в распоряжении РИА Новости. Как следует из документа, авторами которого стали политолог Алексей Мартынов и директор "Центра политического анализа" Павел Данилин, рейтинг депутатов возглавил Хинштейн, второе и третье место заняли Картаполов и Нилов соответственно. Хинштейн также возглавил рейтинг по индексу медийности депутатов, Нилов - по индексу активности. На первой строчке индекса народного голосования находится депутат Госдумы Алена Аршинова, далее следуют Анатолий Выборный и Адам Делимханов, на втором и третьем месте соответственно. Топ-50 по экспертному индексу возглавил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, на втором месте - вице-спикер Анна Кузнецова, на третьем - глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Исследование для составления рейтинга проводилось с апреля по июль 2024 года. Оно состоит из четырех индексов: индекс народного голосования, индекс активности депутатов, индекс медийности, экспертный индекс работы в регионе. В рейтинге не участвует председатель Госдумы, а также лидеры думских фракций
https://ria.ru/20240712/krnetich-1959293720.html
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политика, александр хинштейн, ярослав нилов, андрей картаполов, госдума рф, центр политического анализа
Политика, Александр Хинштейн, Ярослав Нилов, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Центр политического анализа
Хинштейн, Картаполов и Нилов возглавили рейтинг депутатов Госдумы

Интегральный рейтинг депутатов возглавили Хинштейн, Картаполов и Нилов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по обороне Андрей Картаполов и по труду Ярослав Нилов возглавили возглавили топ-50 депутатов Государственной думы в 22-м интегральном рейтинге депутатов, который есть в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документа, авторами которого стали политолог Алексей Мартынов и директор "Центра политического анализа" Павел Данилин, рейтинг депутатов возглавил Хинштейн, второе и третье место заняли Картаполов и Нилов соответственно.
Стефан Крнетич - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Хинштейн попросил дать российское гражданство сербскому добровольцу
12 июля, 16:48
Хинштейн также возглавил рейтинг по индексу медийности депутатов, Нилов - по индексу активности. На первой строчке индекса народного голосования находится депутат Госдумы Алена Аршинова, далее следуют Анатолий Выборный и Адам Делимханов, на втором и третьем месте соответственно.
Топ-50 по экспертному индексу возглавил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, на втором месте - вице-спикер Анна Кузнецова, на третьем - глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Исследование для составления рейтинга проводилось с апреля по июль 2024 года. Оно состоит из четырех индексов: индекс народного голосования, индекс активности депутатов, индекс медийности, экспертный индекс работы в регионе. В рейтинге не участвует председатель Госдумы, а также лидеры думских фракций
Государственная дума РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Два депутата Госдумы могут лишиться мандатов, пишут СМИ
30 ноября 2023, 04:03
 
ПолитикаАлександр ХинштейнЯрослав НиловАндрей КартаполовГосдума РФЦентр политического анализа
 
 
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