https://ria.ru/20240716/gosduma-1959979901.html

Хинштейн, Картаполов и Нилов возглавили рейтинг депутатов Госдумы

Хинштейн, Картаполов и Нилов возглавили рейтинг депутатов Госдумы - РИА Новости, 16.07.2024

Хинштейн, Картаполов и Нилов возглавили рейтинг депутатов Госдумы

Главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по обороне Андрей Картаполов и по труду Ярослав Нилов возглавили возглавили топ-50 депутатов... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:31

2024-07-16T12:31

2024-07-16T12:31

политика

александр хинштейн

ярослав нилов

андрей картаполов

госдума рф

центр политического анализа

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по обороне Андрей Картаполов и по труду Ярослав Нилов возглавили возглавили топ-50 депутатов Государственной думы в 22-м интегральном рейтинге депутатов, который есть в распоряжении РИА Новости. Как следует из документа, авторами которого стали политолог Алексей Мартынов и директор "Центра политического анализа" Павел Данилин, рейтинг депутатов возглавил Хинштейн, второе и третье место заняли Картаполов и Нилов соответственно. Хинштейн также возглавил рейтинг по индексу медийности депутатов, Нилов - по индексу активности. На первой строчке индекса народного голосования находится депутат Госдумы Алена Аршинова, далее следуют Анатолий Выборный и Адам Делимханов, на втором и третьем месте соответственно. Топ-50 по экспертному индексу возглавил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, на втором месте - вице-спикер Анна Кузнецова, на третьем - глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Исследование для составления рейтинга проводилось с апреля по июль 2024 года. Оно состоит из четырех индексов: индекс народного голосования, индекс активности депутатов, индекс медийности, экспертный индекс работы в регионе. В рейтинге не участвует председатель Госдумы, а также лидеры думских фракций

https://ria.ru/20240712/krnetich-1959293720.html

https://ria.ru/20231130/mandat-1912790829.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, александр хинштейн, ярослав нилов, андрей картаполов, госдума рф, центр политического анализа