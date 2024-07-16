Хинштейн, Картаполов и Нилов возглавили рейтинг депутатов Госдумы
Интегральный рейтинг депутатов возглавили Хинштейн, Картаполов и Нилов
В холле Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по обороне Андрей Картаполов и по труду Ярослав Нилов возглавили возглавили топ-50 депутатов Государственной думы в 22-м интегральном рейтинге депутатов, который есть в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документа, авторами которого стали политолог Алексей Мартынов и директор "Центра политического анализа" Павел Данилин, рейтинг депутатов возглавил Хинштейн, второе и третье место заняли Картаполов и Нилов соответственно.
Хинштейн также возглавил рейтинг по индексу медийности депутатов, Нилов - по индексу активности. На первой строчке индекса народного голосования находится депутат Госдумы Алена Аршинова, далее следуют Анатолий Выборный и Адам Делимханов, на втором и третьем месте соответственно.
Топ-50 по экспертному индексу возглавил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, на втором месте - вице-спикер Анна Кузнецова, на третьем - глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Исследование для составления рейтинга проводилось с апреля по июль 2024 года. Оно состоит из четырех индексов: индекс народного голосования, индекс активности депутатов, индекс медийности, экспертный индекс работы в регионе. В рейтинге не участвует председатель Госдумы, а также лидеры думских фракций
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