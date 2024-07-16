https://ria.ru/20240716/gory-1959928061.html

В горах Кабардино-Балкарии умер турист из Белоруссии

В горах Кабардино-Балкарии умер турист из Белоруссии - РИА Новости, 16.07.2024

В горах Кабардино-Балкарии умер турист из Белоруссии

Турист из Белоруссии, который сорвался со скалы и получил травму в горах Кабардино-Балкарии, скончался, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:15

2024-07-16T09:15

2024-07-16T11:50

россия

белоруссия

эльбрусский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 16 июл - РИА Новости. Турист из Белоруссии, который сорвался со скалы и получил травму в горах Кабардино-Балкарии, скончался, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Вечером в понедельник в ущелье Ирик-Чат в Эльбрусском районе участник туристической группы из Белоруссии 1990 года рождения сорвался со скалы и получил травму. На место выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. "В 02.50 мск вторника спасатели МЧС России прибыли на место происшествия, к моменту прибытия пострадавший скончался", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели на рассвете начали эвакуацию тела погибшего из ущелья.

https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html

https://ria.ru/20231010/turist-1901659172.html

россия

белоруссия

эльбрусский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия