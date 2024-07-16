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В горах Кабардино-Балкарии умер турист из Белоруссии
В горах Кабардино-Балкарии умер турист из Белоруссии - РИА Новости, 16.07.2024
В горах Кабардино-Балкарии умер турист из Белоруссии
Турист из Белоруссии, который сорвался со скалы и получил травму в горах Кабардино-Балкарии, скончался, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:15
2024-07-16T09:15
2024-07-16T11:50
россия
белоруссия
эльбрусский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 16 июл - РИА Новости. Турист из Белоруссии, который сорвался со скалы и получил травму в горах Кабардино-Балкарии, скончался, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Вечером в понедельник в ущелье Ирик-Чат в Эльбрусском районе участник туристической группы из Белоруссии 1990 года рождения сорвался со скалы и получил травму. На место выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. "В 02.50 мск вторника спасатели МЧС России прибыли на место происшествия, к моменту прибытия пострадавший скончался", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасатели на рассвете начали эвакуацию тела погибшего из ущелья.
https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Белоруссия, Эльбрусский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В горах Кабардино-Балкарии умер турист из Белоруссии
МЧС: умер турист из Белоруссии, сорвавшийся со скалы в горах КБР