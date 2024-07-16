https://ria.ru/20240716/gladkov-1960093532.html
Белгородский губернатор ушел на больничный
Белгородский губернатор ушел на больничный - РИА Новости, 16.07.2024
Белгородский губернатор ушел на больничный
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что чувствует себя "не очень хорошо" и уходит на больничный до понедельника. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:21
2024-07-16T18:21
2024-07-16T18:42
общество
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что чувствует себя "не очень хорошо" и уходит на больничный до понедельника. "Не удается мне вылечиться на ногах, как бы ни хотелось, поэтому врачи ругаются, чувствую себя не очень хорошо. Но никакой беды страшной нет, нужно просто заняться своим здоровьем для того, чтобы с полными силами стараться отвечать на те вызовы, которые есть, на решение тех проблем, тех задач, которые стоят перед нами. Поэтому ухожу на больничный, остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области, просто нужно немножко отлежаться, надеюсь, что к понедельнику. До понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. Губернатор также заверил, что будет регулярно отправлять утренние и вечерние сообщения жителям региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Белгородский губернатор ушел на больничный
Губернатор Белгородской области Гладков ушел на больничный до понедельника