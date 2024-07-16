https://ria.ru/20240716/gladkov-1960093532.html

Белгородский губернатор ушел на больничный

Белгородский губернатор ушел на больничный - РИА Новости, 16.07.2024

Белгородский губернатор ушел на больничный

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что чувствует себя "не очень хорошо" и уходит на больничный до понедельника. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:21

2024-07-16T18:21

2024-07-16T18:42

общество

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что чувствует себя "не очень хорошо" и уходит на больничный до понедельника. "Не удается мне вылечиться на ногах, как бы ни хотелось, поэтому врачи ругаются, чувствую себя не очень хорошо. Но никакой беды страшной нет, нужно просто заняться своим здоровьем для того, чтобы с полными силами стараться отвечать на те вызовы, которые есть, на решение тех проблем, тех задач, которые стоят перед нами. Поэтому ухожу на больничный, остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области, просто нужно немножко отлежаться, надеюсь, что к понедельнику. До понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. Губернатор также заверил, что будет регулярно отправлять утренние и вечерние сообщения жителям региона.

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, белгород, вячеслав гладков