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Немцев будут штрафовать за "неправильное" обращение к трансгендерам - РИА Новости, 16.07.2024
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19:23 16.07.2024 (обновлено: 19:24 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/germaniya-1960107528.html
Немцев будут штрафовать за "неправильное" обращение к трансгендерам
Немцев будут штрафовать за "неправильное" обращение к трансгендерам - РИА Новости, 16.07.2024
Немцев будут штрафовать за "неправильное" обращение к трансгендерам
Жителей Германии будут штрафовать за "неправильное" обращение к трансгендерам, такой проступок может "стоить" до десяти тысяч евро, пишет газета Die Welt со... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:23
2024-07-16T19:24
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Жителей Германии будут штрафовать за "неправильное" обращение к трансгендерам, такой проступок может "стоить" до десяти тысяч евро, пишет газета Die Welt со ссылкой на документ.В Германии с 1 августа вступает в силу "Закон о самоопределении", согласно которому любой человек по собственному желанию может изменить свой пол и имя, пройдя процедуру регистрации. Так называемый "мисгендеринг" (применение в отношении человека местоимений, не соответствующих тому, как он себя определяет. – Прим. ред.) может грозить штрафами в размере до десяти тысяч евро."Штраф будет наложен только в том случае, если человеку намеренно причиняется вред из-за разглашения его пола", – приводит издание слова чиновников.Ситуацию для простых граждан осложняет количество гендеров, которые нужно учитывать в разговоре. В 2014 году Facebook* предлагал выбор из 60 – и за прошедшие годы их число только возросло. Как отмечает газета, немцам уже не хватает местоимений "он", "она" и "оно", теперь необходимо знать "новые", созданные специально для нестандартных гендеров.Издание порекомендовало немцам "выучить весь каталог" местоимений, если они хотят обезопасить себя от случайного штрафа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240607/minyust-1951327881.html
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германия, в мире
Германия, В мире
Немцев будут штрафовать за "неправильное" обращение к трансгендерам

Welt: в ФРГ с 1 августа введут штрафы за неправильное обращение к трансгендерам

© Depositphotos.com / Lynx_aquaЗнаки мужчины и женщины
Знаки мужчины и женщины - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Depositphotos.com / Lynx_aqua
Знаки мужчины и женщины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Жителей Германии будут штрафовать за "неправильное" обращение к трансгендерам, такой проступок может "стоить" до десяти тысяч евро, пишет газета Die Welt со ссылкой на документ.
В Германии с 1 августа вступает в силу "Закон о самоопределении", согласно которому любой человек по собственному желанию может изменить свой пол и имя, пройдя процедуру регистрации. Так называемый "мисгендеринг" (применение в отношении человека местоимений, не соответствующих тому, как он себя определяет. – Прим. ред.) может грозить штрафами в размере до десяти тысяч евро.
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"Штраф будет наложен только в том случае, если человеку намеренно причиняется вред из-за разглашения его пола", – приводит издание слова чиновников.
Ситуацию для простых граждан осложняет количество гендеров, которые нужно учитывать в разговоре. В 2014 году Facebook* предлагал выбор из 60 – и за прошедшие годы их число только возросло. Как отмечает газета, немцам уже не хватает местоимений "он", "она" и "оно", теперь необходимо знать "новые", созданные специально для нестандартных гендеров.
Издание порекомендовало немцам "выучить весь каталог" местоимений, если они хотят обезопасить себя от случайного штрафа.
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