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Герасимову показали роботизированные комплексы группировки "Восток" - РИА Новости, 16.07.2024
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14:07 16.07.2024 (обновлено: 15:05 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/gerasimov-1960012483.html
Герасимову показали роботизированные комплексы группировки "Восток"
Герасимову показали роботизированные комплексы группировки "Восток" - РИА Новости, 16.07.2024
Герасимову показали роботизированные комплексы группировки "Восток"
Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову в зоне СВО показали роботизированные комплексы, которые группировка "Восток" применяла в штурмовых действиях,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:07
2024-07-16T15:05
безопасность
россия
валерий герасимов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову в зоне СВО показали роботизированные комплексы, которые группировка "Восток" применяла в штурмовых действиях, сообщило Минобороны РФ. "На пункте управления группировки "Восток" начальнику генерального штаба генералу армии Валерию Герасимову были представлены образцы боевых роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях подразделениями группировки", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, валерий герасимов
Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Герасимову показали роботизированные комплексы группировки "Восток"

Главе Генштаба Герасимову показали комплексы "Восток", работавшие в зоне СВО

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкРобототехнический комплекс разминирования "Уран-6" за работой
Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 за работой - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову в зоне СВО показали роботизированные комплексы, которые группировка "Восток" применяла в штурмовых действиях, сообщило Минобороны РФ.
"На пункте управления группировки "Восток" начальнику генерального штаба генералу армии Валерию Герасимову были представлены образцы боевых роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях подразделениями группировки", - говорится в сообщении.
Наведение понтонно-мостовой переправы - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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