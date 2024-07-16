https://ria.ru/20240716/gerasimov-1960012483.html

Герасимову показали роботизированные комплексы группировки "Восток"

Герасимову показали роботизированные комплексы группировки "Восток" - РИА Новости, 16.07.2024

Герасимову показали роботизированные комплексы группировки "Восток"

Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову в зоне СВО показали роботизированные комплексы, которые группировка "Восток" применяла в штурмовых действиях,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:07

2024-07-16T14:07

2024-07-16T15:05

безопасность

россия

валерий герасимов

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову в зоне СВО показали роботизированные комплексы, которые группировка "Восток" применяла в штурмовых действиях, сообщило Минобороны РФ. "На пункте управления группировки "Восток" начальнику генерального штаба генералу армии Валерию Герасимову были представлены образцы боевых роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях подразделениями группировки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/inzhenery-1948035390.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, валерий герасимов