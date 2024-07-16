https://ria.ru/20240716/gerasimov-1960012483.html
Герасимову показали роботизированные комплексы группировки "Восток"
Герасимову показали роботизированные комплексы группировки "Восток" - РИА Новости, 16.07.2024
Герасимову показали роботизированные комплексы группировки "Восток"
Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову в зоне СВО показали роботизированные комплексы, которые группировка "Восток" применяла в штурмовых действиях,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:07
2024-07-16T14:07
2024-07-16T15:05
безопасность
россия
валерий герасимов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову в зоне СВО показали роботизированные комплексы, которые группировка "Восток" применяла в штурмовых действиях, сообщило Минобороны РФ. "На пункте управления группировки "Восток" начальнику генерального штаба генералу армии Валерию Герасимову были представлены образцы боевых роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях подразделениями группировки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240524/inzhenery-1948035390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валерий герасимов
Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Герасимову показали роботизированные комплексы группировки "Восток"
Главе Генштаба Герасимову показали комплексы "Восток", работавшие в зоне СВО