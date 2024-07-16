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Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 16.07.2024 (обновлено: 13:58 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/gerasimov-1960009231.html
Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток"
Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" - РИА Новости, 16.07.2024
Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток"
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:57
2024-07-16T13:58
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего, сообщили в Минобороны. "Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на командном пункте Герасимов заслушал доклад командующего группировкой войск "Восток" генерал-лейтенанта Александра Санчика и должностных лиц группировки о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.
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россия, валерий герасимов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Безопасность
Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток"

Начальник Генштаба Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток"

© Фото : Минобороны РоссииНачальник Генштаба ВС РФ Герасимов
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Минобороны России
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего, сообщили в Минобороны.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на командном пункте Герасимов заслушал доклад командующего группировкой войск "Восток" генерал-лейтенанта Александра Санчика и должностных лиц группировки о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
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