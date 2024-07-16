https://ria.ru/20240716/gerasimov-1960009231.html
Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток"
Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" - РИА Новости, 16.07.2024
Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток"
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:57
2024-07-16T13:57
2024-07-16T13:58
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россия
валерий герасимов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего, сообщили в Минобороны. "Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на командном пункте Герасимов заслушал доклад командующего группировкой войск "Восток" генерал-лейтенанта Александра Санчика и должностных лиц группировки о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, валерий герасимов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Безопасность
Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток"
Начальник Генштаба Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток"