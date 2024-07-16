https://ria.ru/20240716/gerasimov-1960009231.html

Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток"

Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" - РИА Новости, 16.07.2024

Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток"

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего, сообщили в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:57

2024-07-16T13:57

2024-07-16T13:58

специальная военная операция на украине

россия

валерий герасимов

безопасность

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего, сообщили в Минобороны. "Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на командном пункте Герасимов заслушал доклад командующего группировкой войск "Восток" генерал-лейтенанта Александра Санчика и должностных лиц группировки о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.

https://ria.ru/20240716/pozdravlenie-1959902730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, валерий герасимов, безопасность