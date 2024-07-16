https://ria.ru/20240716/gerasimov-1960009088.html

Герасимов поставил перед группировкой "Восток" новые задачи

Герасимов поставил перед группировкой "Восток" новые задачи - РИА Новости, 16.07.2024

Герасимов поставил перед группировкой "Восток" новые задачи

Начальник Генштаба Валерий Герасимов поставил дальнейшие задачи группировке "Восток", сообщили в Минобороны . РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:57

2024-07-16T13:57

2024-07-16T14:11

специальная военная операция на украине

россия

валерий герасимов

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_0:0:3387:1905_1920x0_80_0_0_233e302e3c6ffa735675c2b3824684ca.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Начальник Генштаба Валерий Герасимов поставил дальнейшие задачи группировке "Восток", сообщили в Минобороны . "Подводя итоги заслушивания, начальник генерального штаба отметил успехи группировки "Восток" при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия", — отметили в ведомстве.Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика. Глава Генштаба вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Урожайного, и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в боях. После этого он пообщался с офицерами и солдатами, участвовавшими во взятии села, которые рассказали, как осуществлялись подготовка и непосредственно штурм населенного пункта.Герасимову также представили образцы боевых роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях подразделениями группировки.Об освобождении Урожайного Минобороны сообщило 14 июля. Это село, расположенное на так называемом Времьевском выступе, оказалось одним из немногих населенных пунктов, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления. Его освобождение создает возможность для продвижения к Великой Новоселке — важному логистическому узлу для ВСУ на этом участке фронта. Освобождение Великой Новоселки, в свою очередь, значительно усложнит для украинской армии снабжение войск в Угледаре.

https://ria.ru/20240716/minoborony-1959994980.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф