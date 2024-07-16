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Герасимов поставил перед группировкой "Восток" новые задачи - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 16.07.2024 (обновлено: 14:11 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/gerasimov-1960009088.html
Герасимов поставил перед группировкой "Восток" новые задачи
Герасимов поставил перед группировкой "Восток" новые задачи - РИА Новости, 16.07.2024
Герасимов поставил перед группировкой "Восток" новые задачи
Начальник Генштаба Валерий Герасимов поставил дальнейшие задачи группировке "Восток", сообщили в Минобороны . РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:57
2024-07-16T14:11
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Начальник Генштаба Валерий Герасимов поставил дальнейшие задачи группировке "Восток", сообщили в Минобороны . &quot;Подводя итоги заслушивания, начальник генерального штаба отметил успехи группировки &quot;Восток&quot; при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия&quot;, — отметили в ведомстве.Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика. Глава Генштаба вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Урожайного, и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в боях. После этого он пообщался с офицерами и солдатами, участвовавшими во взятии села, которые рассказали, как осуществлялись подготовка и непосредственно штурм населенного пункта.Герасимову также представили образцы боевых роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях подразделениями группировки.Об освобождении Урожайного Минобороны сообщило 14 июля. Это село, расположенное на так называемом Времьевском выступе, оказалось одним из немногих населенных пунктов, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления. Его освобождение создает возможность для продвижения к Великой Новоселке — важному логистическому узлу для ВСУ на этом участке фронта. Освобождение Великой Новоселки, в свою очередь, значительно усложнит для украинской армии снабжение войск в Угледаре.
https://ria.ru/20240716/minoborony-1959994980.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Герасимов поставил перед группировкой "Восток" новые задачи

Герасимов отметил успехи "Востока" в Урожайном и поставил новые задачи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Начальник Генштаба Валерий Герасимов поставил дальнейшие задачи группировке "Восток", сообщили в Минобороны .
«

"Подводя итоги заслушивания, начальник генерального штаба отметил успехи группировки "Восток" при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия", — отметили в ведомстве.

© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила поселок Урожайное в ДНР
Группировка войск Восток освободила поселок Урожайное в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила поселок Урожайное в ДНР
Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" и заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Александра Санчика.
Глава Генштаба вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Урожайного, и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в боях. После этого он пообщался с офицерами и солдатами, участвовавшими во взятии села, которые рассказали, как осуществлялись подготовка и непосредственно штурм населенного пункта.
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
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Герасимову также представили образцы боевых роботизированных комплексов, успешно применяемых в штурмовых действиях подразделениями группировки.
Об освобождении Урожайного Минобороны сообщило 14 июля. Это село, расположенное на так называемом Времьевском выступе, оказалось одним из немногих населенных пунктов, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления. Его освобождение создает возможность для продвижения к Великой Новоселке — важному логистическому узлу для ВСУ на этом участке фронта.
Освобождение Великой Новоселки, в свою очередь, значительно усложнит для украинской армии снабжение войск в Угледаре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
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