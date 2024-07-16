https://ria.ru/20240716/gendirektor-1960011914.html

Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia

Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia - РИА Новости, 16.07.2024

Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia

Мосгорсуд признал законным арест генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по делу о... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:06

2024-07-16T14:06

2024-07-16T14:06

россия

москва

роберт уразов

worldskills russia

московский городской суд

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы, в соответствии с которым в отношении Уразова Роберта Наилевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Ранее столичный суд отправил Уразова в СИЗО до 19 августа. По версии следствия, Уразов и иные сотрудники WorldSkills Russia "с целью незаконного личного обогащения" сообщали заведомо ложные сведения в Роструд о заключаемых срочных договорах. В рамках этого дела также арестован административный директор WorldSkills Russia, руководитель аппарата агентства Данир Мухаметзянов. Обоим мужчинам вменяется мошенничество в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы. В марте 2022 WorldSkills International приостановила членство России в организации, однако внутренние турниры по профессиональному мастерству продолжились под эгидой "WorldSkills Russia".

https://ria.ru/20240520/arest-1947263362.html

https://ria.ru/20240715/popov-1959817874.html

https://ria.ru/20240627/prigovor-1955924778.html

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россия, москва, роберт уразов, worldskills russia, московский городской суд, федеральная служба по труду и занятости (роструд), происшествия