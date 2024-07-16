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Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia - РИА Новости, 16.07.2024
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14:06 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/gendirektor-1960011914.html
Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia
Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia - РИА Новости, 16.07.2024
Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia
Мосгорсуд признал законным арест генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по делу о... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:06
2024-07-16T14:06
россия
москва
роберт уразов
worldskills russia
московский городской суд
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы, в соответствии с которым в отношении Уразова Роберта Наилевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Ранее столичный суд отправил Уразова в СИЗО до 19 августа. По версии следствия, Уразов и иные сотрудники WorldSkills Russia "с целью незаконного личного обогащения" сообщали заведомо ложные сведения в Роструд о заключаемых срочных договорах. В рамках этого дела также арестован административный директор WorldSkills Russia, руководитель аппарата агентства Данир Мухаметзянов. Обоим мужчинам вменяется мошенничество в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы. В марте 2022 WorldSkills International приостановила членство России в организации, однако внутренние турниры по профессиональному мастерству продолжились под эгидой "WorldSkills Russia".
https://ria.ru/20240520/arest-1947263362.html
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россия, москва, роберт уразов, worldskills russia, московский городской суд, федеральная служба по труду и занятости (роструд), происшествия
Россия, Москва, Роберт Уразов, WorldSkills Russia, Московский городской суд, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Происшествия
Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia

Арест гендиректора WorldSkills Russia Уразова за мошенничество признали законным

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанк Роберт Уразов
Роберт Уразов - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Роберт Уразов . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы, в соответствии с которым в отношении Уразова Роберта Наилевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
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20 мая, 18:06
Ранее столичный суд отправил Уразова в СИЗО до 19 августа.
По версии следствия, Уразов и иные сотрудники WorldSkills Russia "с целью незаконного личного обогащения" сообщали заведомо ложные сведения в Роструд о заключаемых срочных договорах.
В рамках этого дела также арестован административный директор WorldSkills Russia, руководитель аппарата агентства Данир Мухаметзянов.
Обоим мужчинам вменяется мошенничество в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы.
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WorldSkills – это международные соревнования в мастерстве по целому ряду профессий, Россия вступила в это движение в 2012 году, сборная страны занимала на международных соревнованиях призовые места, участники набирались в команды по итогам внутренних первенств.

В марте 2022 WorldSkills International приостановила членство России в организации, однако внутренние турниры по профессиональному мастерству продолжились под эгидой "WorldSkills Russia".
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27 июня, 18:16
 
РоссияМоскваРоберт УразовWorldSkills RussiaМосковский городской судФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Происшествия
 
 
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