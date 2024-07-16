Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia
Арест гендиректора WorldSkills Russia Уразова за мошенничество признали законным
Роберт Уразов . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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"Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы, в соответствии с которым в отношении Уразова Роберта Наилевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
Ранее столичный суд отправил Уразова в СИЗО до 19 августа.
По версии следствия, Уразов и иные сотрудники WorldSkills Russia "с целью незаконного личного обогащения" сообщали заведомо ложные сведения в Роструд о заключаемых срочных договорах.
В рамках этого дела также арестован административный директор WorldSkills Russia, руководитель аппарата агентства Данир Мухаметзянов.
Обоим мужчинам вменяется мошенничество в особо крупном размере, им грозит до 10 лет лишения свободы.
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WorldSkills – это международные соревнования в мастерстве по целому ряду профессий, Россия вступила в это движение в 2012 году, сборная страны занимала на международных соревнованиях призовые места, участники набирались в команды по итогам внутренних первенств.
В марте 2022 WorldSkills International приостановила членство России в организации, однако внутренние турниры по профессиональному мастерству продолжились под эгидой "WorldSkills Russia".