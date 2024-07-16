https://ria.ru/20240716/fukusima-1960066200.html

На "Фукусиме" завершили седьмой с августа сброс слаборадиоактивной воды

На "Фукусиме" завершили седьмой с августа сброс слаборадиоактивной воды - РИА Новости, 16.07.2024

На "Фукусиме" завершили седьмой с августа сброс слаборадиоактивной воды

Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" сообщил о завершении седьмого с августа прошлого года и третьего с начала текущего финансового года (1 апреля 2024 – 31... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:39

2024-07-16T16:39

2024-07-16T16:39

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ТОКИО, 16 июл – РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" сообщил о завершении седьмого с августа прошлого года и третьего с начала текущего финансового года (1 апреля 2024 – 31 марта 2025 года) сброса слаборадиоактивной воды со станции в океан. Сброс был начат 28 июня и, как и планировалось, завершился во вторник. В этот раз было сброшено 7846 тонн воды, а общий объем сброшенной с августа прошлого года воды составляет 54,7 тысячи тонн. Оператор станции компания ТЕРСО установила 10 контрольных приборов на расстоянии 3 километров от станции и выяснила, что максимальное содержание трития составило 18 беккерелей на литр, в то время как нижней границей для того, чтобы сброс был остановлен, является уровень в 700 беккерелей на литр. В августе прошлого года компания ТЕРСО начала сбрасывать воду, оставшуюся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS. В прошлом году состоялось три таких сброса, в этом году первый сброс осуществлялся с 28 февраля по 17 марта. Всего за 2023 финансовый год, который закончился 31 марта, было сброшено более 31,2 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. С апреля этого года и до конца марта 2025 года, то есть за 2024 финансовый год, ТЕРСО планирует сбросить в море 54,6 тысячи тонн воды с АЭС "Фукусима-1" за семь раз. Компания настаивает на безопасности проводимых сбросов, так как по замерам, которые производятся несколько раз после сброса, содержание трития оказывается ниже установленных государственных норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1,5 тысячи беккерелей на литр. Из-за решения Японии о сбросе Китай запретил ввоз и переработку японских морепродуктов и рыбы, в октябре Россия также ввела ограничения на импорт японской рыбной продукции. Система ALPS, в которой проходит очистку вода, использовавшаяся для охлаждения поврежденных реакторов, позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1 тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в специальном накопительном резервуаре, похожем на открытый бассейн, с тем чтобы понизить концентрацию радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм - до 1,5 тысячи беккерелей на литр при предельных нормах, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций в 60 тысяч беккерелей на литр. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся сейчас на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии 1 километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать в течение 30 лет.

https://ria.ru/20231005/sbros-1900579503.html

https://ria.ru/20240125/aes-1923336063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, китай, россия, терсо, фукусима-1, в мире