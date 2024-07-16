https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1960039765.html

Строительство забора на границе Финляндии с Россией закончат в 2026 году

Строительство забора на границе Финляндии с Россией закончат в 2026 году - РИА Новости, 16.07.2024

Строительство забора на границе Финляндии с Россией закончат в 2026 году

Строительство забора на границе между Финляндией и Россией, реализуемое финскими властями, идет по графику, сообщает во вторник общественный вещатель Yle. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:21

2024-07-16T15:21

2024-07-16T15:47

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Строительство забора на границе между Финляндией и Россией, реализуемое финскими властями, идет по графику, сообщает во вторник общественный вещатель Yle. "Планы по строительству восточного пограничного ограждения реализуются согласно графику… Строительство забора начнется в конце августа в районе Нуйямаа (провинция Южная Карелия – ред.). Первый этап будет охватывать территорию в 70 километров", - говорится в материале. Строительство забора ранее началось с возведения тестовых ограждений. В рамках пилотного этапа проекта было построено около трех километров забора в пригороде города Иматра. "На основе опыта (тестовых ограждений – ред.) были внесены небольшие коррективы, например, в структуру сети ограждений, а также в прокладку электрических и телекоммуникационных кабелей", - приводит слова руководителя проекта Эркки Матилайнена Yle. Первая часть забора будет возведена в 2025 году, добавили в СМИ. Основная часть проекта - забор протяженностью 200 километров – завершится к лету 2026 года. В основном ограждение будет построено на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километрой границы с Россией Финляндия не планирует. Кроме того, ради строительства забора в этом году будут срублены деревья на территории 120 километров, в результате чего на границе образуется безлесная полоса шириной 25 километров, облегчающая пограничный контроль.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения неприемлемы для Москвы.

https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1959988300.html

https://ria.ru/20240715/finljandija-1959780063.html

https://ria.ru/20240715/finljandija-1959751381.html

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