Рейтинг@Mail.ru
Строительство забора на границе Финляндии с Россией закончат в 2026 году - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 16.07.2024 (обновлено: 15:47 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1960039765.html
Строительство забора на границе Финляндии с Россией закончат в 2026 году
Строительство забора на границе Финляндии с Россией закончат в 2026 году - РИА Новости, 16.07.2024
Строительство забора на границе Финляндии с Россией закончат в 2026 году
Строительство забора на границе между Финляндией и Россией, реализуемое финскими властями, идет по графику, сообщает во вторник общественный вещатель Yle. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:21
2024-07-16T15:47
в мире
россия
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910622516_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_cf9ff2d9b6f776c9c34867490886c166.jpg
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Строительство забора на границе между Финляндией и Россией, реализуемое финскими властями, идет по графику, сообщает во вторник общественный вещатель Yle. "Планы по строительству восточного пограничного ограждения реализуются согласно графику… Строительство забора начнется в конце августа в районе Нуйямаа (провинция Южная Карелия – ред.). Первый этап будет охватывать территорию в 70 километров", - говорится в материале. Строительство забора ранее началось с возведения тестовых ограждений. В рамках пилотного этапа проекта было построено около трех километров забора в пригороде города Иматра. "На основе опыта (тестовых ограждений – ред.) были внесены небольшие коррективы, например, в структуру сети ограждений, а также в прокладку электрических и телекоммуникационных кабелей", - приводит слова руководителя проекта Эркки Матилайнена Yle. Первая часть забора будет возведена в 2025 году, добавили в СМИ. Основная часть проекта - забор протяженностью 200 километров – завершится к лету 2026 года. В основном ограждение будет построено на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километрой границы с Россией Финляндия не планирует. Кроме того, ради строительства забора в этом году будут срублены деревья на территории 120 километров, в результате чего на границе образуется безлесная полоса шириной 25 километров, облегчающая пограничный контроль.Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения неприемлемы для Москвы.
https://ria.ru/20240716/finlyandiya-1959988300.html
https://ria.ru/20240715/finljandija-1959780063.html
https://ria.ru/20240715/finljandija-1959751381.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910622516_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_e5264f84653b2670dd310ca578aaa212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
Строительство забора на границе Финляндии с Россией закончат в 2026 году

Yle: ради строительства забора на границе Финляндии с Россией срубят лес

© AP Photo / Sergei GritsЗакрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Строительство забора на границе между Финляндией и Россией, реализуемое финскими властями, идет по графику, сообщает во вторник общественный вещатель Yle.
"Планы по строительству восточного пограничного ограждения реализуются согласно графику… Строительство забора начнется в конце августа в районе Нуйямаа (провинция Южная Карелия – ред.). Первый этап будет охватывать территорию в 70 километров", - говорится в материале.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Президент Финляндии подписал закон о беженцах на границе с Россией
Вчера, 12:57
Строительство забора ранее началось с возведения тестовых ограждений. В рамках пилотного этапа проекта было построено около трех километров забора в пригороде города Иматра.
"На основе опыта (тестовых ограждений – ред.) были внесены небольшие коррективы, например, в структуру сети ограждений, а также в прокладку электрических и телекоммуникационных кабелей", - приводит слова руководителя проекта Эркки Матилайнена Yle.
Первая часть забора будет возведена в 2025 году, добавили в СМИ. Основная часть проекта - забор протяженностью 200 километров – завершится к лету 2026 года. В основном ограждение будет построено на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километрой границы с Россией Финляндия не планирует.
Кроме того, ради строительства забора в этом году будут срублены деревья на территории 120 километров, в результате чего на границе образуется безлесная полоса шириной 25 километров, облегчающая пограничный контроль.
Мужчина, подозреваемый в незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы с Россией
15 июля, 15:05
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения неприемлемы для Москвы.
Сотрудник Пограничной охраны Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Финляндии вступила в силу поправка о призыве резервистов к охране границы
15 июля, 13:21
 
В миреРоссияФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала