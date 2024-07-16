https://ria.ru/20240716/feyki-1959977269.html
В РКН назвали число материалов с фейками на Youtube
В РКН назвали число материалов с фейками на Youtube - РИА Новости, 16.07.2024
В РКН назвали число материалов с фейками на Youtube
Более 61,3 тысячи запрещенных материалов с фейками о СВО, экстремистскими материалами, пропагандой ЛГБТ* остаются неудаленными на сегодняшний день на... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:23
2024-07-16T12:23
2024-07-16T12:23
технологии
россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 61,3 тысячи запрещенных материалов с фейками о СВО, экстремистскими материалами, пропагандой ЛГБТ* остаются неудаленными на сегодняшний день на видеохостинге YouTube, сообщили РИА Новости в ведомстве. "При этом сегодня на видеохостинге YouTube неудаленными остаются более 61,3 тысячи запрещенных материалов, которые содержат: фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений, контент о вовлечении детей и подростков в совершение противоправных действий", - говорится в сообщении.* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
https://ria.ru/20240710/youtube-1958809383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, youtube
Технологии, Россия, YouTube
В РКН назвали число материалов с фейками на Youtube
РКН: на Youtube не удалили более 61,3 тысячи запрещенных материалов с фейками
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 61,3 тысячи запрещенных материалов с фейками о СВО, экстремистскими материалами, пропагандой ЛГБТ* остаются неудаленными на сегодняшний день на видеохостинге YouTube, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"При этом сегодня на видеохостинге YouTube неудаленными остаются более 61,3 тысячи запрещенных материалов, которые содержат: фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений, контент о вовлечении детей и подростков в совершение противоправных действий", - говорится в сообщении.
* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.