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В РКН назвали число материалов с фейками на Youtube - РИА Новости, 16.07.2024
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12:23 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/feyki-1959977269.html
В РКН назвали число материалов с фейками на Youtube
В РКН назвали число материалов с фейками на Youtube - РИА Новости, 16.07.2024
В РКН назвали число материалов с фейками на Youtube
Более 61,3 тысячи запрещенных материалов с фейками о СВО, экстремистскими материалами, пропагандой ЛГБТ* остаются неудаленными на сегодняшний день на... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:23
2024-07-16T12:23
технологии
россия
youtube
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 61,3 тысячи запрещенных материалов с фейками о СВО, экстремистскими материалами, пропагандой ЛГБТ* остаются неудаленными на сегодняшний день на видеохостинге YouTube, сообщили РИА Новости в ведомстве. "При этом сегодня на видеохостинге YouTube неудаленными остаются более 61,3 тысячи запрещенных материалов, которые содержат: фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений, контент о вовлечении детей и подростков в совершение противоправных действий", - говорится в сообщении.* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
технологии, россия, youtube
Технологии, Россия, YouTube
В РКН назвали число материалов с фейками на Youtube

РКН: на Youtube не удалили более 61,3 тысячи запрещенных материалов с фейками

© Depositphotos.com / alexey_boldinЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Depositphotos.com / alexey_boldin
Логотип YouTube . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Более 61,3 тысячи запрещенных материалов с фейками о СВО, экстремистскими материалами, пропагандой ЛГБТ* остаются неудаленными на сегодняшний день на видеохостинге YouTube, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"При этом сегодня на видеохостинге YouTube неудаленными остаются более 61,3 тысячи запрещенных материалов, которые содержат: фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений, контент о вовлечении детей и подростков в совершение противоправных действий", - говорится в сообщении.
* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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ТехнологииРоссияYouTube
 
 
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