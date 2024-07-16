https://ria.ru/20240716/feygin-1960045934.html

Бывшего адвоката Фейгина* заочно приговорили к 11 годам колонии

Бывшего адвоката Фейгина* заочно приговорили к 11 годам колонии - РИА Новости, 16.07.2024

Бывшего адвоката Фейгина* заочно приговорили к 11 годам колонии

Басманный районный суд заочно приговорил экс-адвоката Марка Фейгина* к 11 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии, сообщает... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:37

2024-07-16T15:37

2024-07-16T17:14

россия

генеральная прокуратура рф

марк фейгин

происшествия

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Басманный районный суд заочно приговорил экс-адвоката Марка Фейгина* к 11 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."Басманный районный суд Москвы заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении Марка Фейгина, признанного виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ… и приговорил к лишению свободы на срок 11 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года", - говорится в сообщении.Также ему назначен штраф в размере 4,5 миллионов рублей.В суде было установлено, что в апреле 2022 года Фейгин в интервью корреспонденту израильского телевизионного канала Channel 9 распространил ложную информацию об использовании ВС РФ для убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области в ходе проведения специальной военной операции. Видеозапись интервью была размещена на видеохостинге YouTube.Кроме того, уточняется в релизе, Фейгин* в ходе прямого эфира на канале FEYGIN NEWS в интервью ведущему украинского канала новостей "24 Канал" и в прямом эфире на канале "ФЕЙГИН LIVE" распространил ложную информацию о совершении российскими военнослужащими убийств гражданского населения, уничтожении гражданской инфраструктуры в ходе СВО в различных городах Украины.Отмечается, что, согласно официальной информации Минобороны России, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются. ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника. Случаев неправомерного уничтожения гражданских объектов не допускалось. Опубликованные украинскими средствами массовой информации фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими массовых убийств и иных преступлений, а также об умышленном уничтожении социальных объектов, являются провокациями.Марк Фейгин* получил статус адвоката в 90-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других.В 2018 году Фейгина* лишили статуса адвоката за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов. В апреле 2022 года он попал в реестр СМИ-иноагентов.* Лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

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https://ria.ru/20240712/inoagenty-1959299406.html

https://ria.ru/20240711/gozman-1959053939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, генеральная прокуратура рф, марк фейгин, происшествия