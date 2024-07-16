Рейтинг@Mail.ru
Бывшего адвоката Фейгина* заочно приговорили к 11 годам колонии - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 16.07.2024 (обновлено: 17:14 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/feygin-1960045934.html
Бывшего адвоката Фейгина* заочно приговорили к 11 годам колонии
Бывшего адвоката Фейгина* заочно приговорили к 11 годам колонии - РИА Новости, 16.07.2024
Бывшего адвоката Фейгина* заочно приговорили к 11 годам колонии
Басманный районный суд заочно приговорил экс-адвоката Марка Фейгина* к 11 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии, сообщает... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:37
2024-07-16T17:14
россия
генеральная прокуратура рф
марк фейгин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151940/04/1519400482_0:57:3173:1841_1920x0_80_0_0_12788c8cbd244b6dc1482add1f4e580c.jpg
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Басманный районный суд заочно приговорил экс-адвоката Марка Фейгина* к 11 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."Басманный районный суд Москвы заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении Марка Фейгина, признанного виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ… и приговорил к лишению свободы на срок 11 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года", - говорится в сообщении.Также ему назначен штраф в размере 4,5 миллионов рублей.В суде было установлено, что в апреле 2022 года Фейгин в интервью корреспонденту израильского телевизионного канала Channel 9 распространил ложную информацию об использовании ВС РФ для убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области в ходе проведения специальной военной операции. Видеозапись интервью была размещена на видеохостинге YouTube.Кроме того, уточняется в релизе, Фейгин* в ходе прямого эфира на канале FEYGIN NEWS в интервью ведущему украинского канала новостей "24 Канал" и в прямом эфире на канале "ФЕЙГИН LIVE" распространил ложную информацию о совершении российскими военнослужащими убийств гражданского населения, уничтожении гражданской инфраструктуры в ходе СВО в различных городах Украины.Отмечается, что, согласно официальной информации Минобороны России, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются. ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника. Случаев неправомерного уничтожения гражданских объектов не допускалось. Опубликованные украинскими средствами массовой информации фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими массовых убийств и иных преступлений, а также об умышленном уничтожении социальных объектов, являются провокациями.Марк Фейгин* получил статус адвоката в 90-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других.В 2018 году Фейгина* лишили статуса адвоката за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов. В апреле 2022 года он попал в реестр СМИ-иноагентов.* Лицо, выполняющее функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20240716/chirikova-1960048511.html
https://ria.ru/20240712/inoagenty-1959299406.html
https://ria.ru/20240711/gozman-1959053939.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151940/04/1519400482_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c553929b0a43353cdc8ffefbbfbfe1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, марк фейгин, происшествия
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Марк Фейгин, Происшествия
Бывшего адвоката Фейгина* заочно приговорили к 11 годам колонии

Бывшего адвоката Фейгина приговорили к 11 годам колонии за фейки об армии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМарк Фейгин
Марк Фейгин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Марк Фейгин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Басманный районный суд заочно приговорил экс-адвоката Марка Фейгина* к 11 годам лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Басманный районный суд Москвы заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении Марка Фейгина, признанного виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ… и приговорил к лишению свободы на срок 11 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года", - говорится в сообщении.
Евгения Чирикова* - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Против Чириковой* возбудили дела о фейках и о содействии терроризму
Вчера, 15:45
Также ему назначен штраф в размере 4,5 миллионов рублей.
В суде было установлено, что в апреле 2022 года Фейгин в интервью корреспонденту израильского телевизионного канала Channel 9 распространил ложную информацию об использовании ВС РФ для убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области в ходе проведения специальной военной операции. Видеозапись интервью была размещена на видеохостинге YouTube.
Кроме того, уточняется в релизе, Фейгин* в ходе прямого эфира на канале FEYGIN NEWS в интервью ведущему украинского канала новостей "24 Канал" и в прямом эфире на канале "ФЕЙГИН LIVE" распространил ложную информацию о совершении российскими военнослужащими убийств гражданского населения, уничтожении гражданской инфраструктуры в ходе СВО в различных городах Украины.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"ВЧК-ОГПУ"* и "Русский криминал"* внесли в реестр иноагентов
12 июля, 17:03
Отмечается, что, согласно официальной информации Минобороны России, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются. ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника. Случаев неправомерного уничтожения гражданских объектов не допускалось. Опубликованные украинскими средствами массовой информации фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими массовых убийств и иных преступлений, а также об умышленном уничтожении социальных объектов, являются провокациями.
Марк Фейгин* получил статус адвоката в 90-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других.
В 2018 году Фейгина* лишили статуса адвоката за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов. В апреле 2022 года он попал в реестр СМИ-иноагентов.
* Лицо, выполняющее функции иностранного агента в России
Леонид Гозман (включен в реестр СМИ-иноагентов) - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Гозмана* заочно осудили за распространение фейков об армии
11 июля, 17:48
 
РоссияГенеральная прокуратура РФМарк ФейгинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала