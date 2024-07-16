https://ria.ru/20240716/festival-1959859146.html

"Энергия+" – для ярких эмоций: в Иркутске прошел культурный фестиваль

"Энергия+" – для ярких эмоций: в Иркутске прошел культурный фестиваль - РИА Новости, 16.07.2024

"Энергия+" – для ярких эмоций: в Иркутске прошел культурный фестиваль

Семейный фестиваль культуры "Энергия+" собрал в Иркутске известных российских актеров, писателей и режиссеров. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:00

2024-07-16T09:00

2024-07-16T09:00

новый курс

гоша куценко

павел басинский

виктория исакова

россия

ангара

иркутск

эн+ (en+ group)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959848039_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_0f954d468a0f4599fd97c1a5170c815a.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Семейный фестиваль культуры "Энергия+" собрал в Иркутске известных российских актеров, писателей и режиссеров.Фестиваль в формате семейного пикника – с масштабной программой для взрослых и детей – шел в течение трех дней, с 12 по 14 июля. Точкой притяжения стала набережная Ангары и пространство у памятника Александру III. Среди событий фестиваля – книжная ярмарка, кинопоказы, открытые лекции и паблик-токи с популярными деятелями культуры, для посетителей с детьми были подготовлены семейные эстафеты, активные игры, творческие состязания, мастер-классы и квизы.Организатором культурного уикенда выступил российский энерго-металлургический холдинг Эн+, основателем которого является видный промышленник и меценат Олег Дерипаска."Этот год объявлен в России Годом семьи, поэтому мы решили провести наш фестиваль в настоящем семейном формате – в виде большого пикника в самом сердце Иркутска. Мы собрали лучшее, что есть в российском кинематографе, в российской литературе, в российском творчестве для того, чтобы в ближайшие три дня Иркутск по-настоящему зажигал", – пояснила заместитель генерального директора холдинга Вера Курочкина во время церемонии открытия, пообещав гостям фестиваля "классную атмосферу, общение с интересными людьми, много музыки, эмоций и вкусной еды".Событий, эмоций и впечатлений действительно было много. Главными героями "Энергии+" этого года стали популярные актеры театра и кино Гоша Куценко, Виктория Исакова, Алексей Чадов и Лев Зулькарнаев, писатели Татьяна Толстая, Роберт Гараев и Павел Басинский, режиссер Артемий Драгунский.Звездные гости рассказали гостям, а их на празднике было ни много ни мало 16 тысяч, откуда берут энергию для своей творчества."Если ты занимаешься тем, что тебя по-настоящему радует и вдохновляет, то ты будешь полон этой энергией. Конечно, сейчас, несмотря на долгий перелет и съемочный день до него, я так рада вам! Я с таким наслаждением с вами общаюсь. Потому что, конечно, вся моя жизнь, жизнь артиста – ради этих минут. Мы все делаем ради того, чтобы встретиться с вами, услышать ваши аплодисменты, увидеть ваши лица… И я понимаю в этот момент, что все не зря. Я безумно рада, что приехала к вам. Безумно", – отметила в своем выступлении актриса Виктория Исакова.Режиссер, внук детского писателя Виктора Драгунского Артемий Драгунский рассказал, что ему энергию, прежде всего, дает возможность вернуться в детство. "Все, что связано с прогулками, с разжиганием костров, купанием в речках, катанием на велосипедах – все это заряжает меня. А также – путешествия! Вот я приехал сегодня в Иркутск, и это придает мне сил и наполняет энергией. И вызывает море любопытства", – поделился Драгунский.В рамках кинопрограммы фестиваля зрителей ждали новинки российского проката и уже полюбившиеся фильмы, которые показывали на двух площадках – под открытым небом на берегу Ангары и в одном из старейших кинотеатров города – "Художественном". Иркутянам показали фильмы "Денискины рассказы", "Культурная комедия", "Непослушник 3" и "Сто лет тому вперед", которые представили зрителям исполнители главных ролей и режиссеры."Идея экранизировать "Денискины рассказы", конечно, витала в воздухе. Кто ее поймал, тот это и сделал. Вместе с моими партнерами, продюсерами братьями Андреасян мы сняли первый сезон – 12 серий. Нас впереди ждет еще полнометражное кино. И еще, думаю, не один сезон, потому что "Денискиных рассказов" - кто знает сколько? Да, примерно шестьдесят. Так что работы предстоит много", – сказал Драгунский.В свою очередь, Гоша Куценко поделился своей формулой успеха. "Нужно уметь творчески воевать – со своим креативом, мыслями. Не бояться идти, настаивать. Иначе вас ждет поражение. Нужно двигаться – как по тонкому льду", – рассказал актер. Он также вспомнил, что служил после первого курса технического института в войсках связи. "Два года. Я отдал долг Родине – служил на Западной Украине, тогда это был СССР. Хорошо знал азбуку Морзе – до сих пор помню. Могу простучать вам любое слово: Иркутск – хотите?", – заинтриговал Куценко.Ярким событием фестиваля "Энергия+" стала и книжная ярмарка, организованная в партнерстве с сетью "Читай-город", представители которой подготовили для любителей литературы уникальную подборку новинок и уже полюбившихся хитов для всех возрастов. Более двух тысяч книг они разделили по тематикам "Энергия любви", "Энергия детства", "Энергия осознанности" и "Энергия здоровья".Пообщаться с писателями можно было в Лектории культурного фестиваля, где прошли встречи с Татьяной Толстой, Шамилем Идиатуллиным, Павлом Басинским, Львом Зулькарнаевым и Робертом Гараевым.Основными темами творческих встреч стали семейные ценности в современной культуре. Павел Басинский рассказал о малоизвестных фактах биографии классиков русской литературы. В частности, Максима Горького и Льва Толстого.И, конечно, фестиваль порадовал гостей музыкальной составляющей: это и камерный квартирник, где зрители с радостью подпевали любимым песням, и, конечно, масштабное событие "Иркутск, зажигай!" на набережной Ангары. Огненным во всех смыслах этого слова шоу с модной музыкой разных стилей и спецэффектами заправлял известный столичный диджей Артемий Золотов. А танцевали и подпевали все желающие.

https://ria.ru/20240606/premiya-1951027929.html

https://ria.ru/20240528/kino-1948882590.html

https://ria.ru/20240124/sotrudniki-1923253715.html

россия

ангара

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гоша куценко, павел басинский, виктория исакова, россия, ангара, иркутск, эн+ (en+ group)