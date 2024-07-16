https://ria.ru/20240716/evrosoyuz-1960089652.html

На Западе заявили о панике Евросоюза из-за радикального решения по России

На Западе заявили о панике Евросоюза из-за радикального решения по России - РИА Новости, 16.07.2024

На Западе заявили о панике Евросоюза из-за радикального решения по России

Реакция европейских лидеров на мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине — это симптом их паники, поскольку они начинают понимать,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:05

2024-07-16T18:05

2024-07-16T18:57

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виктор орбан

евросоюз

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Реакция европейских лидеров на мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине — это симптом их паники, поскольку они начинают понимать, что заняли радикальную позицию в конфликте с Россией. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."(Европейские чиновники. — Прим. ред.) не хотят слышать ничего от Виктора Орбана, не хотят одобрять его дипломатические инициативы. <…> Это симптом паники. Европейцы понимают, что они заняли максималистские позиции в украинском вопросе, они хотели максимально достичь своих целей в конфликте", — отметил аналитик.По его мнению, панические настроения у лидеров ЕС будут нарастать, особенно после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, который тоже выступает за урегулирование конфликта на Украине.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Читайте в Дзен: "Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали?" Заявление о зверствах ВСУ над пленнымиПрислали волонтеры: боевики ВСУ в харьковском селе умерли из-за отравления консервами. СБУ начала проверку

https://ria.ru/20240716/oruzhie-1960045022.html

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в мире, россия, украина, венгрия, дональд трамп, дмитрий песков, виктор орбан, евросоюз