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На Западе заявили о панике Евросоюза из-за радикального решения по России - РИА Новости, 16.07.2024
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18:05 16.07.2024 (обновлено: 18:57 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/evrosoyuz-1960089652.html
На Западе заявили о панике Евросоюза из-за радикального решения по России
На Западе заявили о панике Евросоюза из-за радикального решения по России - РИА Новости, 16.07.2024
На Западе заявили о панике Евросоюза из-за радикального решения по России
Реакция европейских лидеров на мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине — это симптом их паники, поскольку они начинают понимать,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:05
2024-07-16T18:57
в мире
россия
украина
венгрия
дональд трамп
дмитрий песков
виктор орбан
евросоюз
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Реакция европейских лидеров на мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине — это симптом их паники, поскольку они начинают понимать, что заняли радикальную позицию в конфликте с Россией. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."(Европейские чиновники. — Прим. ред.) не хотят слышать ничего от Виктора Орбана, не хотят одобрять его дипломатические инициативы. &lt;…&gt; Это симптом паники. Европейцы понимают, что они заняли максималистские позиции в украинском вопросе, они хотели максимально достичь своих целей в конфликте", — отметил аналитик.По его мнению, панические настроения у лидеров ЕС будут нарастать, особенно после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, который тоже выступает за урегулирование конфликта на Украине.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Читайте в Дзен: "Не надо жалеть их, не надо! Никого! Они хоть кого-то помиловали?" Заявление о зверствах ВСУ над пленнымиПрислали волонтеры: боевики ВСУ в харьковском селе умерли из-за отравления консервами. СБУ начала проверку
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в мире, россия, украина, венгрия, дональд трамп, дмитрий песков, виктор орбан, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, Евросоюз
На Западе заявили о панике Евросоюза из-за радикального решения по России

Меркурис: ЕС паникует, поскольку занял радикальную позицию в конфликте с РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Реакция европейских лидеров на мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине — это симптом их паники, поскольку они начинают понимать, что заняли радикальную позицию в конфликте с Россией. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"(Европейские чиновники. — Прим. ред.) не хотят слышать ничего от Виктора Орбана, не хотят одобрять его дипломатические инициативы. <…> Это симптом паники. Европейцы понимают, что они заняли максималистские позиции в украинском вопросе, они хотели максимально достичь своих целей в конфликте", — отметил аналитик.
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По его мнению, панические настроения у лидеров ЕС будут нарастать, особенно после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, который тоже выступает за урегулирование конфликта на Украине.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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