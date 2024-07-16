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СМИ: в Европе опасаются политического насилия после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
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13:23 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/evropa-1959998002.html
СМИ: в Европе опасаются политического насилия после покушения на Трампа
СМИ: в Европе опасаются политического насилия после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ: в Европе опасаются политического насилия после покушения на Трампа
Лидеры европейских стран после нападения на экс-президента США Дональда Трампа в минувшую субботу опасаются всплеска политического насилия, пишет издание... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:23
2024-07-16T13:23
в мире
сша
европа
пенсильвания
дональд трамп
роберт фицо
метте фредериксен
фбр
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лидеры европейских стран после нападения на экс-президента США Дональда Трампа в минувшую субботу опасаются всплеска политического насилия, пишет издание Politico. &quot;Нападение на Дональда Трампа вселяет страх в сердца европейцев. Страх политического насилия медленно расползается и по Европе... Когда континент начал понимать, насколько Трамп был близок к смерти, послания европейских лидеров были ясными: если это могло произойти в Америке, значит, это может произойти и здесь&quot;, - пишет издание.Издание отмечает, что за нападением на Трампа европейские политики следили "с чувством ужаса", и для многих из них оно было не просто предупреждением, что подобное может произойти и в их странах, а напоминанием, что это уже происходило и в Европе, "где жестокость и убийства политиков больше не являются редкостью": в мае на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение, а в июне нападению подверглась премьер Дании Метте Фредериксен, Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
https://ria.ru/20240716/usa-1959907756.html
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в мире, сша, европа, пенсильвания, дональд трамп, роберт фицо, метте фредериксен, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Европа, Пенсильвания, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Метте Фредериксен, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
СМИ: в Европе опасаются политического насилия после покушения на Трампа

Politico: в Европе опасаются насилия над политиками после покушения на Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лидеры европейских стран после нападения на экс-президента США Дональда Трампа в минувшую субботу опасаются всплеска политического насилия, пишет издание Politico.
«

"Нападение на Дональда Трампа вселяет страх в сердца европейцев. Страх политического насилия медленно расползается и по Европе... Когда континент начал понимать, насколько Трамп был близок к смерти, послания европейских лидеров были ясными: если это могло произойти в Америке, значит, это может произойти и здесь", - пишет издание.

Издание отмечает, что за нападением на Трампа европейские политики следили "с чувством ужаса", и для многих из них оно было не просто предупреждением, что подобное может произойти и в их странах, а напоминанием, что это уже происходило и в Европе, "где жестокость и убийства политиков больше не являются редкостью": в мае на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение, а в июне нападению подверглась премьер Дании Метте Фредериксен,
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Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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В миреСШАЕвропаПенсильванияДональд ТрампРоберт ФицоМетте ФредериксенФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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