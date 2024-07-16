https://ria.ru/20240716/evropa-1959998002.html

СМИ: в Европе опасаются политического насилия после покушения на Трампа

СМИ: в Европе опасаются политического насилия после покушения на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ: в Европе опасаются политического насилия после покушения на Трампа

Лидеры европейских стран после нападения на экс-президента США Дональда Трампа в минувшую субботу опасаются всплеска политического насилия, пишет издание... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:23

2024-07-16T13:23

2024-07-16T13:23

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метте фредериксен

фбр

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лидеры европейских стран после нападения на экс-президента США Дональда Трампа в минувшую субботу опасаются всплеска политического насилия, пишет издание Politico. "Нападение на Дональда Трампа вселяет страх в сердца европейцев. Страх политического насилия медленно расползается и по Европе... Когда континент начал понимать, насколько Трамп был близок к смерти, послания европейских лидеров были ясными: если это могло произойти в Америке, значит, это может произойти и здесь", - пишет издание.Издание отмечает, что за нападением на Трампа европейские политики следили "с чувством ужаса", и для многих из них оно было не просто предупреждением, что подобное может произойти и в их странах, а напоминанием, что это уже происходило и в Европе, "где жестокость и убийства политиков больше не являются редкостью": в мае на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение, а в июне нападению подверглась премьер Дании Метте Фредериксен, Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240716/usa-1959907756.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959552284.html

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в мире, сша, европа, пенсильвания, дональд трамп, роберт фицо, метте фредериксен, фбр, покушение на дональда трампа