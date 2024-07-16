Достигать соглашений в ЕС становится сложнее, заявил Боррель
Боррель: ЕС будет сложнее достигать соглашений в рамках нового созыва парламента
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
МАДРИД, 16 июл - РИА Новости. Странам-членам европейского союза будет сложнее достигать соглашений в рамках нового, более разделенного, созыва Европейского парламента, сказал во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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"Достигать соглашений будет сложнее, но динамика будет та же. Большое беспокойство вызывает безопасность. Мы столкнулись с двумя войнами, в которых мы не участвуем, но которые сильно нас затрагивают. Конфликты на Украине и в Газе, которые становятся все более драматичными с точки зрения стоимости жизни гражданских лиц и страданий населения Газы, в то время как есть заложники, которые до сих пор не освобождены", - сказал он в интервью на телеканале TVE.
Боррель, который в ближайшие месяцы покинет свой пост, отметил, что следующий европейский законодательный орган будет иметь динамику, в которой вопросы безопасности будут присутствовать в гораздо большей степени. В этом контексте он призвал Европу быть более единой.
Комментируя недавние международные поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Боррель заявил, что он в праве видеться с кем хочет и проводить свою суверенную внешнюю политику, если это не противоречит политике, принятой в качестве общей.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позднее, 8 июля Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.