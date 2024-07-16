https://ria.ru/20240716/es-1960053412.html

Достигать соглашений в ЕС становится сложнее, заявил Боррель

Достигать соглашений в ЕС становится сложнее, заявил Боррель - РИА Новости, 16.07.2024

Достигать соглашений в ЕС становится сложнее, заявил Боррель

Странам-членам европейского союза будет сложнее достигать соглашений в рамках нового, более разделенного, созыва Европейского парламента, сказал во вторник... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:04

2024-07-16T16:04

2024-07-16T16:04

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МАДРИД, 16 июл - РИА Новости. Странам-членам европейского союза будет сложнее достигать соглашений в рамках нового, более разделенного, созыва Европейского парламента, сказал во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Достигать соглашений будет сложнее, но динамика будет та же. Большое беспокойство вызывает безопасность. Мы столкнулись с двумя войнами, в которых мы не участвуем, но которые сильно нас затрагивают. Конфликты на Украине и в Газе, которые становятся все более драматичными с точки зрения стоимости жизни гражданских лиц и страданий населения Газы, в то время как есть заложники, которые до сих пор не освобождены", - сказал он в интервью на телеканале TVE. Боррель, который в ближайшие месяцы покинет свой пост, отметил, что следующий европейский законодательный орган будет иметь динамику, в которой вопросы безопасности будут присутствовать в гораздо большей степени. В этом контексте он призвал Европу быть более единой. Комментируя недавние международные поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Боррель заявил, что он в праве видеться с кем хочет и проводить свою суверенную внешнюю политику, если это не противоречит политике, принятой в качестве общей. Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Позднее, 8 июля Орбан побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР.

https://ria.ru/20240716/avstriya-1960048284.html

https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, венгрия, москва, китай, жозеп боррель, виктор орбан, владимир путин, евросоюз