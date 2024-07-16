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Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину - РИА Новости, 16.07.2024
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16:48 16.07.2024 (обновлено: 16:49 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960067668.html
Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину
Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину - РИА Новости, 16.07.2024
Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину
Молдавская компания Moldelectrica сообщила, что была вынуждена приостановить поставки электроэнергии на Украину из-за аномально высокой температуры. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:48
2024-07-16T16:49
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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Молдавская компания Moldelectrica сообщила, что была вынуждена приостановить поставки электроэнергии на Украину из-за аномально высокой температуры. "Moldelectrica сообщает об ограничении пропускной способности национальной электроэнергетической системы. Таким образом, в течение периода с 12 по 21 июля мощность коммерческих обменов на границе Молдавии и Украины ограничена значениями 0 мегаватт в обоих направлениях", - говорится в заявлении, опубликованном на странице поставщика в соцсети Facebook*. В компании пояснили, что решение принято из-за увеличения потребления электроэнергии в Молдавии на фоне экстремальных погодных условий и высоких температур. Из-за жары также перегреваются проводники, что приводит к снижению пропускной способности. Moldelectrica обратила внимание, что за прошедшую неделю в стране трижды происходили отключения на участках воздушной линии электропередачи из-за нагрузки на проводники. Компания подчеркнула, что несет ответственность за надежное и непрерывное снабжение электроэнергией транспортной системы для всех потребителей Молдавии. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать красный (высший) уровень опасности из-за сильной жары. Местами температура воздуха превышает 45 градусов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240714/fermer-1959624578.html
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Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину

Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину из-за сильной жары

© AP Photo / Aurel ObrejaЭлектростанция на окраине Кишинева
Электростанция на окраине Кишинева - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Электростанция на окраине Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Молдавская компания Moldelectrica сообщила, что была вынуждена приостановить поставки электроэнергии на Украину из-за аномально высокой температуры.
"Moldelectrica сообщает об ограничении пропускной способности национальной электроэнергетической системы. Таким образом, в течение периода с 12 по 21 июля мощность коммерческих обменов на границе Молдавии и Украины ограничена значениями 0 мегаватт в обоих направлениях", - говорится в заявлении, опубликованном на странице поставщика в соцсети Facebook*.
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В компании пояснили, что решение принято из-за увеличения потребления электроэнергии в Молдавии на фоне экстремальных погодных условий и высоких температур. Из-за жары также перегреваются проводники, что приводит к снижению пропускной способности.
Moldelectrica обратила внимание, что за прошедшую неделю в стране трижды происходили отключения на участках воздушной линии электропередачи из-за нагрузки на проводники. Компания подчеркнула, что несет ответственность за надежное и непрерывное снабжение электроэнергией транспортной системы для всех потребителей Молдавии.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать красный (высший) уровень опасности из-за сильной жары. Местами температура воздуха превышает 45 градусов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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