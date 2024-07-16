https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960067668.html
Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину
Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину - РИА Новости, 16.07.2024
Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину
Молдавская компания Moldelectrica сообщила, что была вынуждена приостановить поставки электроэнергии на Украину из-за аномально высокой температуры. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:48
2024-07-16T16:48
2024-07-16T16:49
в мире
молдавия
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836623685_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_944efb17a6188321893834c8eb11deff.jpg
КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Молдавская компания Moldelectrica сообщила, что была вынуждена приостановить поставки электроэнергии на Украину из-за аномально высокой температуры. "Moldelectrica сообщает об ограничении пропускной способности национальной электроэнергетической системы. Таким образом, в течение периода с 12 по 21 июля мощность коммерческих обменов на границе Молдавии и Украины ограничена значениями 0 мегаватт в обоих направлениях", - говорится в заявлении, опубликованном на странице поставщика в соцсети Facebook*. В компании пояснили, что решение принято из-за увеличения потребления электроэнергии в Молдавии на фоне экстремальных погодных условий и высоких температур. Из-за жары также перегреваются проводники, что приводит к снижению пропускной способности. Moldelectrica обратила внимание, что за прошедшую неделю в стране трижды происходили отключения на участках воздушной линии электропередачи из-за нагрузки на проводники. Компания подчеркнула, что несет ответственность за надежное и непрерывное снабжение электроэнергией транспортной системы для всех потребителей Молдавии. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать красный (высший) уровень опасности из-за сильной жары. Местами температура воздуха превышает 45 градусов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240714/fermer-1959624578.html
https://ria.ru/20240715/ukraina-1959785408.html
молдавия
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836623685_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_90f98a14a280eb83016a26d287153230.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, россия
В мире, Молдавия, Украина, Россия
Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину
Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину из-за сильной жары
КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Молдавская компания Moldelectrica сообщила, что была вынуждена приостановить поставки электроэнергии на Украину из-за аномально высокой температуры.
"Moldelectrica сообщает об ограничении пропускной способности национальной электроэнергетической системы. Таким образом, в течение периода с 12 по 21 июля мощность коммерческих обменов на границе Молдавии и Украины ограничена значениями 0 мегаватт в обоих направлениях", - говорится в заявлении, опубликованном на странице поставщика в соцсети Facebook*.
В компании пояснили, что решение принято из-за увеличения потребления электроэнергии в Молдавии на фоне экстремальных погодных условий и высоких температур. Из-за жары также перегреваются проводники, что приводит к снижению пропускной способности.
Moldelectrica обратила внимание, что за прошедшую неделю в стране трижды происходили отключения на участках воздушной линии электропередачи из-за нагрузки на проводники. Компания подчеркнула, что несет ответственность за надежное и непрерывное снабжение электроэнергией транспортной системы для всех потребителей Молдавии.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать красный (высший) уровень опасности из-за сильной жары. Местами температура воздуха превышает 45 градусов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.