https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960067668.html

Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину

Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину - РИА Новости, 16.07.2024

Молдавия приостановила поставки электроэнергии на Украину

Молдавская компания Moldelectrica сообщила, что была вынуждена приостановить поставки электроэнергии на Украину из-за аномально высокой температуры. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:48

2024-07-16T16:48

2024-07-16T16:49

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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Молдавская компания Moldelectrica сообщила, что была вынуждена приостановить поставки электроэнергии на Украину из-за аномально высокой температуры. "Moldelectrica сообщает об ограничении пропускной способности национальной электроэнергетической системы. Таким образом, в течение периода с 12 по 21 июля мощность коммерческих обменов на границе Молдавии и Украины ограничена значениями 0 мегаватт в обоих направлениях", - говорится в заявлении, опубликованном на странице поставщика в соцсети Facebook*. В компании пояснили, что решение принято из-за увеличения потребления электроэнергии в Молдавии на фоне экстремальных погодных условий и высоких температур. Из-за жары также перегреваются проводники, что приводит к снижению пропускной способности. Moldelectrica обратила внимание, что за прошедшую неделю в стране трижды происходили отключения на участках воздушной линии электропередачи из-за нагрузки на проводники. Компания подчеркнула, что несет ответственность за надежное и непрерывное снабжение электроэнергией транспортной системы для всех потребителей Молдавии. Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии ранее сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать красный (высший) уровень опасности из-за сильной жары. Местами температура воздуха превышает 45 градусов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240714/fermer-1959624578.html

https://ria.ru/20240715/ukraina-1959785408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, украина, россия