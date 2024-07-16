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Экспорт России в Индию поставил исторический рекорд - РИА Новости, 16.07.2024
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05:15 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/eksport-1959914849.html
Экспорт России в Индию поставил исторический рекорд
Экспорт России в Индию поставил исторический рекорд - РИА Новости, 16.07.2024
Экспорт России в Индию поставил исторический рекорд
Россия в мае поставила в Индию товаров на сумму свыше 7 миллиардов долларов, в результате товарооборот двух стран увеличился до рекордных 7,5 миллиарда... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T05:15
2024-07-16T05:15
индия
россия
китай
экономика
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россия в мае поставила в Индию товаров на сумму свыше 7 миллиардов долларов, в результате товарооборот двух стран увеличился до рекордных 7,5 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, в конце весны российские компании экспортировали в Индию товаров на 7,1 миллиарда долларов, что больше показателя месяцем ранее на треть и прошлогоднего показателя на 18%. Одновременно выросли и поставки индийского бизнеса в Россию – на 5% за месяц и в 1,4 раза за год, до 425,4 миллиона долларов. В результате торговля двух стран достигла рекордных 7,5 миллиарда долларов. До этого наибольшие уровни были в мае 2023 года, феврале и марте этого года на уровне 6,3 миллиарда долларов. В то же время за пять месяцев текущего года поставки из России в Индию выросли на 11,4% - до 28,7 миллиарда долларов. Больше только у Китая, откуда в Индию было экспортировано товаров на 41,1 миллиарда долларов. Экспорт индийских товаров с начала года увеличился на четверть – до 2 миллиардов долларов. Россия остается 29-ой среди получателей продукции из Индии. В топ-5 главных импортеров индийских товаров входят США (34,9 миллиарда долларов), ОАЭ (16,6 миллиарда), Нидерланды (12 миллиардов), Сингапур (8,1 миллиарда) и Китай (7,3 миллиарда). Таким образом, товарооборот России и Индии за январь-май увеличился на 12% - до 30,7 миллиарда долларов, что составляет 48% от торговли за весь прошлый год.
https://ria.ru/20240715/maslo-1959848627.html
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индия, россия, китай, экономика
Индия, Россия, Китай, Экономика
Экспорт России в Индию поставил исторический рекорд

Экспорт РФ в Индию в мае впервые превысил $7 миллиардов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПогрузка контейнеров в контейнерном терминале
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россия в мае поставила в Индию товаров на сумму свыше 7 миллиардов долларов, в результате товарооборот двух стран увеличился до рекордных 7,5 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Так, в конце весны российские компании экспортировали в Индию товаров на 7,1 миллиарда долларов, что больше показателя месяцем ранее на треть и прошлогоднего показателя на 18%. Одновременно выросли и поставки индийского бизнеса в Россию – на 5% за месяц и в 1,4 раза за год, до 425,4 миллиона долларов.
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В результате торговля двух стран достигла рекордных 7,5 миллиарда долларов. До этого наибольшие уровни были в мае 2023 года, феврале и марте этого года на уровне 6,3 миллиарда долларов.
В то же время за пять месяцев текущего года поставки из России в Индию выросли на 11,4% - до 28,7 миллиарда долларов. Больше только у Китая, откуда в Индию было экспортировано товаров на 41,1 миллиарда долларов.
Экспорт индийских товаров с начала года увеличился на четверть – до 2 миллиардов долларов. Россия остается 29-ой среди получателей продукции из Индии. В топ-5 главных импортеров индийских товаров входят США (34,9 миллиарда долларов), ОАЭ (16,6 миллиарда), Нидерланды (12 миллиардов), Сингапур (8,1 миллиарда) и Китай (7,3 миллиарда).
Таким образом, товарооборот России и Индии за январь-май увеличился на 12% - до 30,7 миллиарда долларов, что составляет 48% от торговли за весь прошлый год.
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