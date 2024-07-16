https://ria.ru/20240716/eksport-1959914849.html

Экспорт России в Индию поставил исторический рекорд

Экспорт России в Индию поставил исторический рекорд - РИА Новости, 16.07.2024

Экспорт России в Индию поставил исторический рекорд

Россия в мае поставила в Индию товаров на сумму свыше 7 миллиардов долларов, в результате товарооборот двух стран увеличился до рекордных 7,5 миллиарда... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T05:15

2024-07-16T05:15

2024-07-16T05:15

индия

россия

китай

экономика

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Россия в мае поставила в Индию товаров на сумму свыше 7 миллиардов долларов, в результате товарооборот двух стран увеличился до рекордных 7,5 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, в конце весны российские компании экспортировали в Индию товаров на 7,1 миллиарда долларов, что больше показателя месяцем ранее на треть и прошлогоднего показателя на 18%. Одновременно выросли и поставки индийского бизнеса в Россию – на 5% за месяц и в 1,4 раза за год, до 425,4 миллиона долларов. В результате торговля двух стран достигла рекордных 7,5 миллиарда долларов. До этого наибольшие уровни были в мае 2023 года, феврале и марте этого года на уровне 6,3 миллиарда долларов. В то же время за пять месяцев текущего года поставки из России в Индию выросли на 11,4% - до 28,7 миллиарда долларов. Больше только у Китая, откуда в Индию было экспортировано товаров на 41,1 миллиарда долларов. Экспорт индийских товаров с начала года увеличился на четверть – до 2 миллиардов долларов. Россия остается 29-ой среди получателей продукции из Индии. В топ-5 главных импортеров индийских товаров входят США (34,9 миллиарда долларов), ОАЭ (16,6 миллиарда), Нидерланды (12 миллиардов), Сингапур (8,1 миллиарда) и Китай (7,3 миллиарда). Таким образом, товарооборот России и Индии за январь-май увеличился на 12% - до 30,7 миллиарда долларов, что составляет 48% от торговли за весь прошлый год.

https://ria.ru/20240715/maslo-1959848627.html

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индия, россия, китай, экономика