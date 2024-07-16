Эксперты сочли завышенной проектную мощность очистных в Ярославской области
© Фото : Правительство Ярославской области Эксперты сочли завышенной проектную мощность очистных в Ярославской области
Эксперты сочли завышенной проектную мощность очистных в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Федеральные эксперты, оценившие работу ряда очистных сооружений в Ярославской области, сочли их проектную производительность завышенной, сообщило правительство региона.
По данным областного правительства, федеральные эксперты оценили очистные сооружения в поселке Октябрь Некоузского района, построенные в 2020 году по федеральному проекту "Оздоровление Волги". Это один из проблемных объектов, на котором пока не достигнуты нормативы по очистке сточных вод, уточнили в правительстве. Проекты на строительство и реконструкцию очистных сооружений разрабатывались еще в 2015-2016 годах.
"Основная причина — это то, что в проекты были заложены не те цифры, которые соответствуют реальности. Например, для достижения глубоких показателей очистки требуется больше времени. Еще одна причина — проектная производительность, которая на некоторых сооружениях завышена в три раза", — приводит правительство области мнение доцента кафедры водоснабжения и водоотведения Московского государственного строительного университета, члена научно-технического совета при Минстрое РФ Сергея Залетова.
Аналогичная ситуация с очистными в Новом Некоузе, добавили в правительстве.
"Ведется также претензионная работа, но этот процесс может затянуться на несколько лет. Поэтому по инициативе губернатора Михаила Евраева на доработку проблемных объектов из бюджета Ярославской области выделено 100 миллионов рублей", - подчеркнул министр ЖКХ региона Алексей Рябченков.
За время реализации правительством Ярославской области федерального проекта "Оздоровление Волги" в регионе построены и реконструированы 13 объектов. Работы проведены в Ярославле, Тутаеве, Большом Селе, селах Золоторучье Угличского района, Новый Некоуз, поселках Красный Профинтерн Некрасовского района, Октябрь Некоузского района, Тихменево, Каменники и Судоверфь Рыбинского района, а также в деревне Дюдьково.