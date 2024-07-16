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Эксперты сочли завышенной проектную мощность очистных в Ярославской области - РИА Новости, 16.07.2024
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Ярославская область
 
12:23 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/eksperty-1959977130.html
Эксперты сочли завышенной проектную мощность очистных в Ярославской области
Эксперты сочли завышенной проектную мощность очистных в Ярославской области - РИА Новости, 16.07.2024
Эксперты сочли завышенной проектную мощность очистных в Ярославской области
Федеральные эксперты, оценившие работу ряда очистных сооружений в Ярославской области, сочли их проектную производительность завышенной, сообщило правительство... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:23
2024-07-16T12:23
ярославская область
некоузский район
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Федеральные эксперты, оценившие работу ряда очистных сооружений в Ярославской области, сочли их проектную производительность завышенной, сообщило правительство региона. По данным областного правительства, федеральные эксперты оценили очистные сооружения в поселке Октябрь Некоузского района, построенные в 2020 году по федеральному проекту "Оздоровление Волги". Это один из проблемных объектов, на котором пока не достигнуты нормативы по очистке сточных вод, уточнили в правительстве. Проекты на строительство и реконструкцию очистных сооружений разрабатывались еще в 2015-2016 годах. "Основная причина — это то, что в проекты были заложены не те цифры, которые соответствуют реальности. Например, для достижения глубоких показателей очистки требуется больше времени. Еще одна причина — проектная производительность, которая на некоторых сооружениях завышена в три раза", — приводит правительство области мнение доцента кафедры водоснабжения и водоотведения Московского государственного строительного университета, члена научно-технического совета при Минстрое РФ Сергея Залетова. Аналогичная ситуация с очистными в Новом Некоузе, добавили в правительстве. "Ведется также претензионная работа, но этот процесс может затянуться на несколько лет. Поэтому по инициативе губернатора Михаила Евраева на доработку проблемных объектов из бюджета Ярославской области выделено 100 миллионов рублей", - подчеркнул министр ЖКХ региона Алексей Рябченков. За время реализации правительством Ярославской области федерального проекта "Оздоровление Волги" в регионе построены и реконструированы 13 объектов. Работы проведены в Ярославле, Тутаеве, Большом Селе, селах Золоторучье Угличского района, Новый Некоуз, поселках Красный Профинтерн Некрасовского района, Октябрь Некоузского района, Тихменево, Каменники и Судоверфь Рыбинского района, а также в деревне Дюдьково.
https://ria.ru/20240704/proekty-1957382793.html
https://ria.ru/20240703/razvitie-1957224081.html
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некоузский район, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил евраев
Ярославская область, Некоузский район, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Михаил Евраев

Эксперты сочли завышенной проектную мощность очистных в Ярославской области

© Фото : Правительство Ярославской области Эксперты сочли завышенной проектную мощность очистных в Ярославской области
 Эксперты сочли завышенной проектную мощность очистных в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Правительство Ярославской области
Эксперты сочли завышенной проектную мощность очистных в Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Федеральные эксперты, оценившие работу ряда очистных сооружений в Ярославской области, сочли их проектную производительность завышенной, сообщило правительство региона.
По данным областного правительства, федеральные эксперты оценили очистные сооружения в поселке Октябрь Некоузского района, построенные в 2020 году по федеральному проекту "Оздоровление Волги". Это один из проблемных объектов, на котором пока не достигнуты нормативы по очистке сточных вод, уточнили в правительстве. Проекты на строительство и реконструкцию очистных сооружений разрабатывались еще в 2015-2016 годах.
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"Основная причина — это то, что в проекты были заложены не те цифры, которые соответствуют реальности. Например, для достижения глубоких показателей очистки требуется больше времени. Еще одна причина — проектная производительность, которая на некоторых сооружениях завышена в три раза", — приводит правительство области мнение доцента кафедры водоснабжения и водоотведения Московского государственного строительного университета, члена научно-технического совета при Минстрое РФ Сергея Залетова.
Аналогичная ситуация с очистными в Новом Некоузе, добавили в правительстве.
"Ведется также претензионная работа, но этот процесс может затянуться на несколько лет. Поэтому по инициативе губернатора Михаила Евраева на доработку проблемных объектов из бюджета Ярославской области выделено 100 миллионов рублей", - подчеркнул министр ЖКХ региона Алексей Рябченков.
За время реализации правительством Ярославской области федерального проекта "Оздоровление Волги" в регионе построены и реконструированы 13 объектов. Работы проведены в Ярославле, Тутаеве, Большом Селе, селах Золоторучье Угличского района, Новый Некоуз, поселках Красный Профинтерн Некрасовского района, Октябрь Некоузского района, Тихменево, Каменники и Судоверфь Рыбинского района, а также в деревне Дюдьково.
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Ярославская областьНекоузский районМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Михаил Евраев
 
 
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