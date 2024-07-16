https://ria.ru/20240716/eksperty-1959977130.html

Эксперты сочли завышенной проектную мощность очистных в Ярославской области

Эксперты сочли завышенной проектную мощность очистных в Ярославской области - РИА Новости, 16.07.2024

Эксперты сочли завышенной проектную мощность очистных в Ярославской области

Федеральные эксперты, оценившие работу ряда очистных сооружений в Ярославской области, сочли их проектную производительность завышенной, сообщило правительство... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:23

2024-07-16T12:23

2024-07-16T12:23

ярославская область

некоузский район

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Федеральные эксперты, оценившие работу ряда очистных сооружений в Ярославской области, сочли их проектную производительность завышенной, сообщило правительство региона. По данным областного правительства, федеральные эксперты оценили очистные сооружения в поселке Октябрь Некоузского района, построенные в 2020 году по федеральному проекту "Оздоровление Волги". Это один из проблемных объектов, на котором пока не достигнуты нормативы по очистке сточных вод, уточнили в правительстве. Проекты на строительство и реконструкцию очистных сооружений разрабатывались еще в 2015-2016 годах. "Основная причина — это то, что в проекты были заложены не те цифры, которые соответствуют реальности. Например, для достижения глубоких показателей очистки требуется больше времени. Еще одна причина — проектная производительность, которая на некоторых сооружениях завышена в три раза", — приводит правительство области мнение доцента кафедры водоснабжения и водоотведения Московского государственного строительного университета, члена научно-технического совета при Минстрое РФ Сергея Залетова. Аналогичная ситуация с очистными в Новом Некоузе, добавили в правительстве. "Ведется также претензионная работа, но этот процесс может затянуться на несколько лет. Поэтому по инициативе губернатора Михаила Евраева на доработку проблемных объектов из бюджета Ярославской области выделено 100 миллионов рублей", - подчеркнул министр ЖКХ региона Алексей Рябченков. За время реализации правительством Ярославской области федерального проекта "Оздоровление Волги" в регионе построены и реконструированы 13 объектов. Работы проведены в Ярославле, Тутаеве, Большом Селе, селах Золоторучье Угличского района, Новый Некоуз, поселках Красный Профинтерн Некрасовского района, Октябрь Некоузского района, Тихменево, Каменники и Судоверфь Рыбинского района, а также в деревне Дюдьково.

https://ria.ru/20240704/proekty-1957382793.html

https://ria.ru/20240703/razvitie-1957224081.html

некоузский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

некоузский район, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил евраев