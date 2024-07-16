https://ria.ru/20240716/ekspert-1960126321.html

Эксперт назвал причину перебоев в энергоснабжении на юге России

Эксперт назвал причину перебоев в энергоснабжении на юге России - РИА Новости, 16.07.2024

Эксперт назвал причину перебоев в энергоснабжении на юге России

Перебои в энергоснабжении на юге России не являются редкостью, причиной тому служит дефицит мощности при кратном росте энергопотребления и неудовлетворительном... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T21:37

2024-07-16T21:37

2024-07-16T21:37

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Перебои в энергоснабжении на юге России не являются редкостью, причиной тому служит дефицит мощности при кратном росте энергопотребления и неудовлетворительном состоянии электросетей, на такой случай людям лучше иметь альтернативные источники питания, рассказал РИА Новости профессор МЭИ Евгений Гашо. "Временные отключения электроэнергии на юге РФ, к сожалению, являются, привычным явлением. Сказывается дефицит мощности и кратный рост энергопотребления при неудовлетворительном состоянии распределительных сетей", - отметил эксперт. Он также добавил, что альтернативные источники питания способны помочь в случае нарушений энергоснабжения. "Автономные источники питания, такие, как бензиновые генераторы, а сейчас все больше зеленая энергетика в виде гибридных систем с солнечными панелями, способны решить проблему временных перебоев подачи электроэнергии и даже полностью обеспечить необходимое энергоснабжение", - сказал Гашо. Днем 16 июля в условиях прохождения периода пиковых нагрузок в ОЭС Юга на Ростовской АЭС произошло отключение энергоблока. Как пояснили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС" (энергодиспетчер РФ), непосредственно после отключения энергоблока, чтобы не допустить развитие аварии, в соответствии с заранее разработанными графиками при возникновении дефицита электроэнергии были введены ограничения потребителей в объеме порядка 1,5 ГВт и позже снижены на 0,5 ГВт.

https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960118411.html

https://ria.ru/20240716/sochi-1960125954.html

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