Эксперт назвал причину перебоев в энергоснабжении на юге России
Эксперт: дефицит мощности служит причиной перебоев в энергоснабжении на юге РФ
Инженер в диспетчерской . Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Перебои в энергоснабжении на юге России не являются редкостью, причиной тому служит дефицит мощности при кратном росте энергопотребления и неудовлетворительном состоянии электросетей, на такой случай людям лучше иметь альтернативные источники питания, рассказал РИА Новости профессор МЭИ Евгений Гашо.
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"Временные отключения электроэнергии на юге РФ, к сожалению, являются, привычным явлением. Сказывается дефицит мощности и кратный рост энергопотребления при неудовлетворительном состоянии распределительных сетей", - отметил эксперт.
Он также добавил, что альтернативные источники питания способны помочь в случае нарушений энергоснабжения.
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"Автономные источники питания, такие, как бензиновые генераторы, а сейчас все больше зеленая энергетика в виде гибридных систем с солнечными панелями, способны решить проблему временных перебоев подачи электроэнергии и даже полностью обеспечить необходимое энергоснабжение", - сказал Гашо.
Днем 16 июля в условиях прохождения периода пиковых нагрузок в ОЭС Юга на Ростовской АЭС произошло отключение энергоблока. Как пояснили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС" (энергодиспетчер РФ), непосредственно после отключения энергоблока, чтобы не допустить развитие аварии, в соответствии с заранее разработанными графиками при возникновении дефицита электроэнергии были введены ограничения потребителей в объеме порядка 1,5 ГВт и позже снижены на 0,5 ГВт.