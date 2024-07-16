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Эксперт рассказал, как изменится политика США при Трампе - РИА Новости, 16.07.2024
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14:34 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/ekspert-1960026230.html
Эксперт рассказал, как изменится политика США при Трампе
Эксперт рассказал, как изменится политика США при Трампе - РИА Новости, 16.07.2024
Эксперт рассказал, как изменится политика США при Трампе
Белый дом в случае прихода к власти Дональда Трампа и объявленного кандидатом в вице-президенты сенатора Джей-Ди Вэнса попытается отойти от украинского... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:34
2024-07-16T14:34
россия
киев
украина
дональд трамп
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президентские выборы в сша
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Белый дом в случае прихода к власти Дональда Трампа и объявленного кандидатом в вице-президенты сенатора Джей-Ди Вэнса попытается отойти от украинского конфликта и европейских проблем в целом, возможно, будет готов снизить напряженность с Россией, чтобы сфокусироваться на Китае, предположил в разговоре с РИА Новости доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. По его словам, кандидатура Вэнса говорит, что в случае прихода республиканцев к власти Белый дом будет по возможности дистанцироваться от европейских проблем и переключать свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион. "Они не готовы оба тратить много ресурсов на Украину, но это не потому, что готовы налаживать отношения с Россией. Они готовы, может быть, понизить градус напряженности с Россией, но для того, чтобы переключиться в первую очередь на противостояние с Китаем", - сказал собеседник агентства. Он полагает, что администрация Трампа с вице-президентом Вэнсом попытается делегировать задачу поддержки Киева странам Европы, хотя это не будет означать отказ от поддержки Киева Штатами. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
https://ria.ru/20240716/vens-1959912691.html
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россия, киев, украина, дональд трамп, санкт-петербургский государственный университет, президентские выборы в сша, в мире, политика
Россия, Киев, Украина, Дональд Трамп, Санкт-Петербургский государственный университет, Президентские выборы в США, В мире, Политика
Эксперт рассказал, как изменится политика США при Трампе

Ярыгин: США при Трампе может попытаться снизить напряженность в отношениях с РФ

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Белый дом в случае прихода к власти Дональда Трампа и объявленного кандидатом в вице-президенты сенатора Джей-Ди Вэнса попытается отойти от украинского конфликта и европейских проблем в целом, возможно, будет готов снизить напряженность с Россией, чтобы сфокусироваться на Китае, предположил в разговоре с РИА Новости доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
По его словам, кандидатура Вэнса говорит, что в случае прихода республиканцев к власти Белый дом будет по возможности дистанцироваться от европейских проблем и переключать свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса, заявил Вэнс
Вчера, 04:37
"Они не готовы оба тратить много ресурсов на Украину, но это не потому, что готовы налаживать отношения с Россией. Они готовы, может быть, понизить градус напряженности с Россией, но для того, чтобы переключиться в первую очередь на противостояние с Китаем", - сказал собеседник агентства.
Он полагает, что администрация Трампа с вице-президентом Вэнсом попытается делегировать задачу поддержки Киева странам Европы, хотя это не будет означать отказ от поддержки Киева Штатами.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о Трампе
Вчера, 14:27
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: в ЕС назвали номинацию Вэнса катастрофой для Украины
Вчера, 01:43
 
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