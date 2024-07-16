https://ria.ru/20240716/ekspert-1960026230.html

Эксперт рассказал, как изменится политика США при Трампе

Эксперт рассказал, как изменится политика США при Трампе - РИА Новости, 16.07.2024

Эксперт рассказал, как изменится политика США при Трампе

Белый дом в случае прихода к власти Дональда Трампа и объявленного кандидатом в вице-президенты сенатора Джей-Ди Вэнса попытается отойти от украинского... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:34

2024-07-16T14:34

2024-07-16T14:34

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президентские выборы в сша

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политика

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Белый дом в случае прихода к власти Дональда Трампа и объявленного кандидатом в вице-президенты сенатора Джей-Ди Вэнса попытается отойти от украинского конфликта и европейских проблем в целом, возможно, будет готов снизить напряженность с Россией, чтобы сфокусироваться на Китае, предположил в разговоре с РИА Новости доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. По его словам, кандидатура Вэнса говорит, что в случае прихода республиканцев к власти Белый дом будет по возможности дистанцироваться от европейских проблем и переключать свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион. "Они не готовы оба тратить много ресурсов на Украину, но это не потому, что готовы налаживать отношения с Россией. Они готовы, может быть, понизить градус напряженности с Россией, но для того, чтобы переключиться в первую очередь на противостояние с Китаем", - сказал собеседник агентства. Он полагает, что администрация Трампа с вице-президентом Вэнсом попытается делегировать задачу поддержки Киева странам Европы, хотя это не будет означать отказ от поддержки Киева Штатами. Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240716/vens-1959912691.html

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россия, киев, украина, дональд трамп, санкт-петербургский государственный университет, президентские выборы в сша, в мире, политика