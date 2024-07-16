Эксперт рассказал, как изменится политика США при Трампе
Ярыгин: США при Трампе может попытаться снизить напряженность в отношениях с РФ
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Белый дом в случае прихода к власти Дональда Трампа и объявленного кандидатом в вице-президенты сенатора Джей-Ди Вэнса попытается отойти от украинского конфликта и европейских проблем в целом, возможно, будет готов снизить напряженность с Россией, чтобы сфокусироваться на Китае, предположил в разговоре с РИА Новости доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
По его словам, кандидатура Вэнса говорит, что в случае прихода республиканцев к власти Белый дом будет по возможности дистанцироваться от европейских проблем и переключать свое внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион.
"Они не готовы оба тратить много ресурсов на Украину, но это не потому, что готовы налаживать отношения с Россией. Они готовы, может быть, понизить градус напряженности с Россией, но для того, чтобы переключиться в первую очередь на противостояние с Китаем", - сказал собеседник агентства.
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.