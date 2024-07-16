В ЕК признали, что Венгрию невозможно лишить председательства в Евросоюзе
Вице-президент ЕК Юрова: лишить Венгрию председательства в ЕС невозможно
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лишить Венгрию председательства в Евросоюзе невозможно, но можно показать несогласие с политикой венгерского премьера Виктора Орбана, сообщили вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.
"Я юрист, поэтому дам сухой ответ юриста: мы не можем лишить Венгрию председательства. Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана. Это то, что мы делаем сейчас, и постепенно готовимся к польскому председательству, которое начинается после Нового года", - приводит слова Юровой украинский телеканал "Общественное".
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
Ранее издание Politico сообщило, что 63 депутата Европарламента призвали руководство ЕС действовать для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе после поездок премьера Орбана в Россию и Китай. Как утверждается в письме депутатов, опубликованном изданием, венгерский премьер нанес значительный ущерб, злоупотребляя ролью председателя страны в Совете ЕС. Орбан также "активно подрывает общие позиции ЕС", говорится в письме. В Совете ЕС Венгрия председательствует с 1 июля.
Официальный представитель ЕК Эрик Мамер ранее сообщал, что Еврокомиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Такой визит должен был пройти после летних каникул Еврокомиссии осенью этого года.
Премьер Венгрии Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.