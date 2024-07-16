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В ЕК признали, что Венгрию невозможно лишить председательства в Евросоюзе - РИА Новости, 16.07.2024
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20:07 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/ek-1960114391.html
В ЕК признали, что Венгрию невозможно лишить председательства в Евросоюзе
В ЕК признали, что Венгрию невозможно лишить председательства в Евросоюзе - РИА Новости, 16.07.2024
В ЕК признали, что Венгрию невозможно лишить председательства в Евросоюзе
Лишить Венгрию председательства в Евросоюзе невозможно, но можно показать несогласие с политикой венгерского премьера Виктора Орбана, сообщили вице-президент... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:07
2024-07-16T20:07
в мире
венгрия
россия
москва
виктор орбан
вера юрова
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лишить Венгрию председательства в Евросоюзе невозможно, но можно показать несогласие с политикой венгерского премьера Виктора Орбана, сообщили вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова. "Я юрист, поэтому дам сухой ответ юриста: мы не можем лишить Венгрию председательства. Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана. Это то, что мы делаем сейчас, и постепенно готовимся к польскому председательству, которое начинается после Нового года", - приводит слова Юровой украинский телеканал "Общественное". Ранее издание Politico сообщило, что 63 депутата Европарламента призвали руководство ЕС действовать для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе после поездок премьера Орбана в Россию и Китай. Как утверждается в письме депутатов, опубликованном изданием, венгерский премьер нанес значительный ущерб, злоупотребляя ролью председателя страны в Совете ЕС. Орбан также "активно подрывает общие позиции ЕС", говорится в письме. В Совете ЕС Венгрия председательствует с 1 июля. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер ранее сообщал, что Еврокомиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Такой визит должен был пройти после летних каникул Еврокомиссии осенью этого года. Премьер Венгрии Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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в мире, венгрия, россия, москва, виктор орбан, вера юрова, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, politico, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Вера Юрова, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico, Визит Орбана в Россию
В ЕК признали, что Венгрию невозможно лишить председательства в Евросоюзе

Вице-президент ЕК Юрова: лишить Венгрию председательства в ЕС невозможно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лишить Венгрию председательства в Евросоюзе невозможно, но можно показать несогласие с политикой венгерского премьера Виктора Орбана, сообщили вице-президент Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.
"Я юрист, поэтому дам сухой ответ юриста: мы не можем лишить Венгрию председательства. Нет никакой возможности это сделать. Но мы можем бойкотировать и открыто показать, что не согласны с политикой господина Орбана. Это то, что мы делаем сейчас, и постепенно готовимся к польскому председательству, которое начинается после Нового года", - приводит слова Юровой украинский телеканал "Общественное".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
Ранее издание Politico сообщило, что 63 депутата Европарламента призвали руководство ЕС действовать для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе после поездок премьера Орбана в Россию и Китай. Как утверждается в письме депутатов, опубликованном изданием, венгерский премьер нанес значительный ущерб, злоупотребляя ролью председателя страны в Совете ЕС. Орбан также "активно подрывает общие позиции ЕС", говорится в письме. В Совете ЕС Венгрия председательствует с 1 июля.
Официальный представитель ЕК Эрик Мамер ранее сообщал, что Еврокомиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Такой визит должен был пройти после летних каникул Еврокомиссии осенью этого года.
Премьер Венгрии Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: депутаты ЕП требуют лишить Венгрию права голоса
Вчера, 11:28
 
В миреВенгрияРоссияМоскваВиктор ОрбанВера ЮроваЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияPoliticoВизит Орбана в Россию
 
 
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