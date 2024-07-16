Ефимов: завершается первая очередь постройки "Бизнес Сити" в Коммунарке
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Первая очередь строительства офисно-делового центра "Бизнес Сити" в деревне Мамыри в районе московской Коммунарки подходит к концу, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"В ходе развития территорий Троицкого и Новомосковского административных округов город придерживается принципа сбалансированной застройки. Наряду со строительством жилья здесь возводят социальные объекты, развивают транспортную инфраструктуру и создают рабочие места. Так, благодаря появлению бизнес-центра площадью 21,4 тысячи квадратных метров в районе Коммунарка создадут около одной тысячи рабочих мест. Завершить строительство планируется до конца 2024 года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Застройщиком выступает ООО "Корбис-М". После окончания основных работ прилегающая территория будет благоустроена, а также будет организован подъезд с дублера Калужского шоссе и создана открытая парковка на 130 машино-мест. Почти все этажи центра займут офисы.
По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в ТиНАО расположено более 220 крупных, средних и малых промышленных предприятий, а открывшиеся там магазины, кафе, пекарни, аптеки, офисы, ателье, мастерские, центры досуга и творчества создали более 20 тысяч рабочих мест.
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