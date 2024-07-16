https://ria.ru/20240716/efimov-1959903807.html

Ефимов: завершается первая очередь постройки "Бизнес Сити" в Коммунарке

Ефимов: завершается первая очередь постройки "Бизнес Сити" в Коммунарке - РИА Новости, 16.07.2024

Ефимов: завершается первая очередь постройки "Бизнес Сити" в Коммунарке

Первая очередь строительства офисно-делового центра "Бизнес Сити" в деревне Мамыри в районе московской Коммунарки подходит к концу, рассказал заммэра столицы по РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:05

2024-07-16T10:05

2024-07-16T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Первая очередь строительства офисно-делового центра "Бизнес Сити" в деревне Мамыри в районе московской Коммунарки подходит к концу, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В ходе развития территорий Троицкого и Новомосковского административных округов город придерживается принципа сбалансированной застройки. Наряду со строительством жилья здесь возводят социальные объекты, развивают транспортную инфраструктуру и создают рабочие места. Так, благодаря появлению бизнес-центра площадью 21,4 тысячи квадратных метров в районе Коммунарка создадут около одной тысячи рабочих мест. Завершить строительство планируется до конца 2024 года", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Застройщиком выступает ООО "Корбис-М". После окончания основных работ прилегающая территория будет благоустроена, а также будет организован подъезд с дублера Калужского шоссе и создана открытая парковка на 130 машино-мест. Почти все этажи центра займут офисы.По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в ТиНАО расположено более 220 крупных, средних и малых промышленных предприятий, а открывшиеся там магазины, кафе, пекарни, аптеки, офисы, ателье, мастерские, центры досуга и творчества создали более 20 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20240712/efimov-1959191562.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы