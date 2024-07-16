https://ria.ru/20240716/dtp-1960124608.html

В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека

В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека - РИА Новости, 16.07.2024

В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека

Два человека погибли, еще четверо, включая троих детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T21:22

2024-07-16T21:22

2024-07-16T21:22

происшествия

авто

урванский район

россия

mercedes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg

НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо, включая троих детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщает МВД по региону. "Около 16 часов во вторник на 476-м километре автодороги "Кавказ" в Урванском районе между селами Старый Черек и Аргудан произошло столкновение автомашин Mercedes и ВАЗ-21099. После столкновения обе автомашины съехали с проезжей части и опрокинулись в придорожный кювет", - говорится в сообщении. В результате аварии на месте происшествия погибли два пассажира "девяносто девятой" - мужчина 1977 года рождения и женщина 1981 года рождения. "Трое несовершеннолетних пассажиров ВАЗ-21099 и водитель иномарки доставлены в лечебное учреждение", - отмечает МВД. Причины и обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа ОМВД России по Урванскому району.

https://ria.ru/20240602/dtp-1950061931.html

урванский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, урванский район, россия, mercedes