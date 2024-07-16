Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/dtp-1960124608.html
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека - РИА Новости, 16.07.2024
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека
Два человека погибли, еще четверо, включая троих детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:22
2024-07-16T21:22
происшествия
авто
урванский район
россия
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо, включая троих детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщает МВД по региону. "Около 16 часов во вторник на 476-м километре автодороги "Кавказ" в Урванском районе между селами Старый Черек и Аргудан произошло столкновение автомашин Mercedes и ВАЗ-21099. После столкновения обе автомашины съехали с проезжей части и опрокинулись в придорожный кювет", - говорится в сообщении. В результате аварии на месте происшествия погибли два пассажира "девяносто девятой" - мужчина 1977 года рождения и женщина 1981 года рождения. "Трое несовершеннолетних пассажиров ВАЗ-21099 и водитель иномарки доставлены в лечебное учреждение", - отмечает МВД. Причины и обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа ОМВД России по Урванскому району.
https://ria.ru/20240602/dtp-1950061931.html
урванский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, урванский район, россия, mercedes
Происшествия, Авто, Урванский район, Россия, Mercedes
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека

МВД: два человека погибли и четыре пострадали в ДТП на трассе "Кавказ" в КБР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо, включая троих детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщает МВД по региону.
«
"Около 16 часов во вторник на 476-м километре автодороги "Кавказ" в Урванском районе между селами Старый Черек и Аргудан произошло столкновение автомашин Mercedes и ВАЗ-21099. После столкновения обе автомашины съехали с проезжей части и опрокинулись в придорожный кювет", - говорится в сообщении.
В результате аварии на месте происшествия погибли два пассажира "девяносто девятой" - мужчина 1977 года рождения и женщина 1981 года рождения.
"Трое несовершеннолетних пассажиров ВАЗ-21099 и водитель иномарки доставлены в лечебное учреждение", - отмечает МВД.
Причины и обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа ОМВД России по Урванскому району.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
В ДТП в Нальчике погибли два ребенка
2 июня, 22:07
 
ПроисшествияАвтоУрванский районРоссияMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала