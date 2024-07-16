https://ria.ru/20240716/dtp-1960124608.html
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека - РИА Новости, 16.07.2024
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека
Два человека погибли, еще четверо, включая троих детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:22
2024-07-16T21:22
2024-07-16T21:22
происшествия
авто
урванский район
россия
mercedes
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо, включая троих детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщает МВД по региону. "Около 16 часов во вторник на 476-м километре автодороги "Кавказ" в Урванском районе между селами Старый Черек и Аргудан произошло столкновение автомашин Mercedes и ВАЗ-21099. После столкновения обе автомашины съехали с проезжей части и опрокинулись в придорожный кювет", - говорится в сообщении. В результате аварии на месте происшествия погибли два пассажира "девяносто девятой" - мужчина 1977 года рождения и женщина 1981 года рождения. "Трое несовершеннолетних пассажиров ВАЗ-21099 и водитель иномарки доставлены в лечебное учреждение", - отмечает МВД. Причины и обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа ОМВД России по Урванскому району.
https://ria.ru/20240602/dtp-1950061931.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, урванский район, россия, mercedes
Происшествия, Авто, Урванский район, Россия, Mercedes
В ДТП в Кабардино-Балкарии погибли два человека
МВД: два человека погибли и четыре пострадали в ДТП на трассе "Кавказ" в КБР