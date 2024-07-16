В Курской области уничтожили девять украинских дронов
За день в Курской области ликвидировали и обезвредили девять беспилотников ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Девять украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области в течение дня, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
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"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено девять украинских дронов", - написал он в Telegram-канале.
Смирнов отметил, что в результате атаки дронов окна, фасады и ограждения в трех жилых домах, один легковой и один грузовой автомобили повреждены в посёлке Тёткино. В то же время, в селе Дроновка посечены окна, двери и фасады в двух частных домах, повреждена легковая машина. После атаки дронов в селе Коровяковка осколками посечены шесть легковых и одна грузовая машина. Также жилой дом, легковая машина и трактор получили повреждения в деревне Новоивановке, всем собственникам будет оказана помощь.
"В течение дня неоднократно обстреливались село Козино, деревни Обеста, Старая Николаевка и Городище Рыльского района, село Весёлое и деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", - добавил врио губернатора.
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