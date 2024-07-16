https://ria.ru/20240716/drony-1960128964.html

В Курской области уничтожили девять украинских дронов

В Курской области уничтожили девять украинских дронов - РИА Новости, 16.07.2024

В Курской области уничтожили девять украинских дронов

Девять украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области в течение дня, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T22:06

2024-07-16T22:06

2024-07-16T22:06

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

городище

рыльский район

алексей смирнов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864985322_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_cce3b8e9519e92feac34b6464accf278.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Девять украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области в течение дня, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено девять украинских дронов", - написал он в Telegram-канале. Смирнов отметил, что в результате атаки дронов окна, фасады и ограждения в трех жилых домах, один легковой и один грузовой автомобили повреждены в посёлке Тёткино. В то же время, в селе Дроновка посечены окна, двери и фасады в двух частных домах, повреждена легковая машина. После атаки дронов в селе Коровяковка осколками посечены шесть легковых и одна грузовая машина. Также жилой дом, легковая машина и трактор получили повреждения в деревне Новоивановке, всем собственникам будет оказана помощь. "В течение дня неоднократно обстреливались село Козино, деревни Обеста, Старая Николаевка и Городище Рыльского района, село Весёлое и деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

городище

рыльский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, городище, рыльский район, алексей смирнов (политик)