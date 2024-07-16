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В Курской области уничтожили девять украинских дронов - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:06 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/drony-1960128964.html
В Курской области уничтожили девять украинских дронов
В Курской области уничтожили девять украинских дронов - РИА Новости, 16.07.2024
В Курской области уничтожили девять украинских дронов
Девять украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области в течение дня, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:06
2024-07-16T22:06
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
городище
рыльский район
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Девять украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области в течение дня, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено девять украинских дронов", - написал он в Telegram-канале. Смирнов отметил, что в результате атаки дронов окна, фасады и ограждения в трех жилых домах, один легковой и один грузовой автомобили повреждены в посёлке Тёткино. В то же время, в селе Дроновка посечены окна, двери и фасады в двух частных домах, повреждена легковая машина. После атаки дронов в селе Коровяковка осколками посечены шесть легковых и одна грузовая машина. Также жилой дом, легковая машина и трактор получили повреждения в деревне Новоивановке, всем собственникам будет оказана помощь. "В течение дня неоднократно обстреливались село Козино, деревни Обеста, Старая Николаевка и Городище Рыльского района, село Весёлое и деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", - добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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происшествия, курская область, городище, рыльский район, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Городище, Рыльский район, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области уничтожили девять украинских дронов

За день в Курской области ликвидировали и обезвредили девять беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Девять украинских дронов ликвидировано и обезврежено в Курской области в течение дня, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«
"Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено девять украинских дронов", - написал он в Telegram-канале.
Смирнов отметил, что в результате атаки дронов окна, фасады и ограждения в трех жилых домах, один легковой и один грузовой автомобили повреждены в посёлке Тёткино. В то же время, в селе Дроновка посечены окна, двери и фасады в двух частных домах, повреждена легковая машина. После атаки дронов в селе Коровяковка осколками посечены шесть легковых и одна грузовая машина. Также жилой дом, легковая машина и трактор получили повреждения в деревне Новоивановке, всем собственникам будет оказана помощь.
"В течение дня неоднократно обстреливались село Козино, деревни Обеста, Старая Николаевка и Городище Рыльского района, село Весёлое и деревня Елизаветовка Глушковского района, село Гордеевка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал", - добавил врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГородищеРыльский районАлексей Смирнов (политик)
 
 
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