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В пригороде Днепропетровска прогремели взрывы, сообщили СМИ
В пригороде Днепропетровска прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2024
В пригороде Днепропетровска прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в пригороде Днепропетровска на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T01:08
2024-07-16T01:08
2024-07-16T02:10
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Днепропетровска на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Днепр (Днепропетровск - ред.), корреспонденты сообщают о взрывах в пригороде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://radiosputnik.ru/20240708/vzryvy-1958174448.html
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В пригороде Днепропетровска прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в пригороде Днепропетровска прогремели взрывы