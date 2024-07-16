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На правом берегу Днепра уничтожили опорные пункты ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024
На правом берегу Днепра уничтожили опорные пункты ВСУ
Артиллеристы-реактивщики морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра в РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T05:10
2024-07-16T05:10
2024-07-16T05:10
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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Артиллеристы-реактивщики морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Оперативно выехав из укрытия на боевую задачу, расчет "Урагана" развернул реактивную систему на огневой позиции, выполнил прицеливание по заранее разведанным операторами беспилотников координатам и произвел залп. Таким образом, расчет РСЗО "Ураган" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" огневым налетом уничтожил опорные пункты украинских националистов на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Наблюдение и корректировка огня осуществлялась расчетами разведывательных БПЛА группировки войск "Днепр".
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днепр (город), херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия
На правом берегу Днепра уничтожили опорные пункты ВСУ
Российские морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Артиллеристы-реактивщики морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Оперативно выехав из укрытия на боевую задачу, расчет "Урагана" развернул реактивную систему на огневой позиции, выполнил прицеливание по заранее разведанным операторами беспилотников координатам и произвел залп. Таким образом, расчет РСЗО "Ураган" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" огневым налетом уничтожил опорные пункты украинских националистов на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Наблюдение и корректировка огня осуществлялась расчетами разведывательных БПЛА группировки войск "Днепр".