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На правом берегу Днепра уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/dnepr-1959914435.html
На правом берегу Днепра уничтожили опорные пункты ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024
На правом берегу Днепра уничтожили опорные пункты ВСУ
Артиллеристы-реактивщики морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра в РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T05:10
2024-07-16T05:10
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Артиллеристы-реактивщики морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Оперативно выехав из укрытия на боевую задачу, расчет "Урагана" развернул реактивную систему на огневой позиции, выполнил прицеливание по заранее разведанным операторами беспилотников координатам и произвел залп. Таким образом, расчет РСЗО "Ураган" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" огневым налетом уничтожил опорные пункты украинских националистов на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. Наблюдение и корректировка огня осуществлялась расчетами разведывательных БПЛА группировки войск "Днепр".
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днепр (город), херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия
На правом берегу Днепра уничтожили опорные пункты ВСУ

Российские морпехи уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Артиллеристы-реактивщики морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Оперативно выехав из укрытия на боевую задачу, расчет "Урагана" развернул реактивную систему на огневой позиции, выполнил прицеливание по заранее разведанным операторами беспилотников координатам и произвел залп. Таким образом, расчет РСЗО "Ураган" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" огневым налетом уничтожил опорные пункты украинских националистов на правом берегу Днепра на каховском направлении в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Новороссийские десантники выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ Солнцепеками - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Экипажи "Солнцепеков" выжигают опорные пункты и пехоту ВСУ у Вербного
05:09
Наблюдение и корректировка огня осуществлялась расчетами разведывательных БПЛА группировки войск "Днепр".
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссия
 
 
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