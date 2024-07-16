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В Татарстане пятилетняя девочка выжила после падения с пятого этажа

В Татарстане пятилетняя девочка выжила после падения с пятого этажа - РИА Новости, 16.07.2024

В Татарстане пятилетняя девочка выжила после падения с пятого этажа

Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа и выжила в Зеленодольске, она госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:47

2024-07-16T15:47

2024-07-16T15:47

происшествия

зеленодольск

казань

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КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа и выжила в Зеленодольске, она госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана. "Ребенок, выпавший с пятого этажа, поступил по скорой в Зеленодольскую центральную районную больницу. Там были проведены все необходимые лабораторные и инструментальные обследования", - сказал собеседник агентства. По информации представителя минздрава, девочка переведена в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана в Казани для дальнейшего наблюдения и лечения. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

https://ria.ru/20240622/arest-1954711698.html

зеленодольск

казань

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происшествия, зеленодольск, казань