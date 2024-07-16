https://ria.ru/20240716/devochka-1960049494.html
В Татарстане пятилетняя девочка выжила после падения с пятого этажа
В Татарстане пятилетняя девочка выжила после падения с пятого этажа - РИА Новости, 16.07.2024
В Татарстане пятилетняя девочка выжила после падения с пятого этажа
Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа и выжила в Зеленодольске, она госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:47
2024-07-16T15:47
2024-07-16T15:47
происшествия
зеленодольск
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156156/41/1561564150_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_7dc1ece41df627cf296105a35e246255.jpg
КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа и выжила в Зеленодольске, она госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана. "Ребенок, выпавший с пятого этажа, поступил по скорой в Зеленодольскую центральную районную больницу. Там были проведены все необходимые лабораторные и инструментальные обследования", - сказал собеседник агентства. По информации представителя минздрава, девочка переведена в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана в Казани для дальнейшего наблюдения и лечения. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.
https://ria.ru/20240622/arest-1954711698.html
зеленодольск
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156156/41/1561564150_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_91157ed744fa794730c339f8534c8dd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленодольск, казань
Происшествия, Зеленодольск, Казань
В Татарстане пятилетняя девочка выжила после падения с пятого этажа
В Зеленодольске пятилетняя девочка выжила после падения из окна пятого этажа