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В Татарстане пятилетняя девочка выжила после падения с пятого этажа - РИА Новости, 16.07.2024
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15:47 16.07.2024
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В Татарстане пятилетняя девочка выжила после падения с пятого этажа
В Татарстане пятилетняя девочка выжила после падения с пятого этажа - РИА Новости, 16.07.2024
В Татарстане пятилетняя девочка выжила после падения с пятого этажа
Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа и выжила в Зеленодольске, она госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:47
2024-07-16T15:47
происшествия
зеленодольск
казань
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КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа и выжила в Зеленодольске, она госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана. "Ребенок, выпавший с пятого этажа, поступил по скорой в Зеленодольскую центральную районную больницу. Там были проведены все необходимые лабораторные и инструментальные обследования", - сказал собеседник агентства. По информации представителя минздрава, девочка переведена в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана в Казани для дальнейшего наблюдения и лечения. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.
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происшествия, зеленодольск, казань
Происшествия, Зеленодольск, Казань
В Татарстане пятилетняя девочка выжила после падения с пятого этажа

В Зеленодольске пятилетняя девочка выжила после падения из окна пятого этажа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на дороге
Автомобиль скорой помощи на дороге - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи на дороге. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа и выжила в Зеленодольске, она госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
«
"Ребенок, выпавший с пятого этажа, поступил по скорой в Зеленодольскую центральную районную больницу. Там были проведены все необходимые лабораторные и инструментальные обследования", - сказал собеседник агентства.
По информации представителя минздрава, девочка переведена в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана в Казани для дальнейшего наблюдения и лечения.
Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.
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