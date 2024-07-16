https://ria.ru/20240716/detal-1959970852.html

Во Франции заметили неожиданную деталь в словах Зеленского о России

Во Франции заметили неожиданную деталь в словах Зеленского о России - РИА Новости, 16.07.2024

Во Франции заметили неожиданную деталь в словах Зеленского о России

Владимир Зеленский не упомянул вывод российских войск с территории Украины как необходимое условие, заявляя о желании видеть представителей России на следующем... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:04

2024-07-16T12:04

2024-07-16T12:40

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не упомянул вывод российских войск с территории Украины как необходимое условие, заявляя о желании видеть представителей России на следующем мирном саммите, заметил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в публикации на своей странице в соцсети Х."Наконец-то! И это без упоминания предварительного вывода российских сил. Позволит ли НАТО это ему устроить?" — написал политик, комментируя новость о заявлении Зеленского.Филиппо напомнил, что Североатлантический альянс уже срывал переговоры Украины и России в 2022 году.Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Швейцарский саммит по Украине не был мирным, и, говоря о возможности участия России в следующем, нужно понять, что именно имел ввиду Владимир Зеленский.В июне Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240716/nyt-1959955604.html

https://ria.ru/20240716/ugroza-1959928611.html

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в мире, украина, россия, флориан филиппо, владимир зеленский, франция, дмитрий песков, патриот, нато, политика