https://ria.ru/20240716/dengi-1959934623.html
В Росфинмониторинге рассказали о предотвращении оборота теневых денег
В Росфинмониторинге рассказали о предотвращении оборота теневых денег - РИА Новости, 16.07.2024
В Росфинмониторинге рассказали о предотвращении оборота теневых денег
Около 300 миллиардов рублей теневых денег удалось не пустить в оборот с начала 2024 года, процесс предотвращения продолжается, сообщил глава Росфинмониторинга... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:49
2024-07-16T09:49
2024-07-16T09:49
экономика
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около 300 миллиардов рублей теневых денег удалось не пустить в оборот с начала 2024 года, процесс предотвращения продолжается, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на комитете по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации. "Я могу сказать, что только в этом году по тем критериям, которые отработаны совместно с Центральным банком, ФСБ, Генеральной прокуратурой, МВД и Росфинмониторингом, удалось не пустить в оборот порядка 300 миллиардов теневых денег, это просто приостановлено. И этот процесс законопослушности продолжается", - сказал Чиханчин.
https://ria.ru/20240715/zaderzhanie-1959715036.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Экономика, Юрий Чиханчин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Росфинмониторинге рассказали о предотвращении оборота теневых денег
Росфинмониторинге: около 300 миллиардов рублей теневых денег не пустили в оборот