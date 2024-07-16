https://ria.ru/20240716/dengi-1959934623.html

В Росфинмониторинге рассказали о предотвращении оборота теневых денег

В Росфинмониторинге рассказали о предотвращении оборота теневых денег - РИА Новости, 16.07.2024

В Росфинмониторинге рассказали о предотвращении оборота теневых денег

Около 300 миллиардов рублей теневых денег удалось не пустить в оборот с начала 2024 года, процесс предотвращения продолжается, сообщил глава Росфинмониторинга... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:49

2024-07-16T09:49

2024-07-16T09:49

экономика

юрий чиханчин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около 300 миллиардов рублей теневых денег удалось не пустить в оборот с начала 2024 года, процесс предотвращения продолжается, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на комитете по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации. "Я могу сказать, что только в этом году по тем критериям, которые отработаны совместно с Центральным банком, ФСБ, Генеральной прокуратурой, МВД и Росфинмониторингом, удалось не пустить в оборот порядка 300 миллиардов теневых денег, это просто приостановлено. И этот процесс законопослушности продолжается", - сказал Чиханчин.

https://ria.ru/20240715/zaderzhanie-1959715036.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)