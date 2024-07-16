https://ria.ru/20240716/debaty-1959912185.html

Байден выразил готовность к новым дебатам с Трампом

Байден выразил готовность к новым дебатам с Трампом - РИА Новости, 16.07.2024

Байден выразил готовность к новым дебатам с Трампом

Президент США Джо Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом в сентябре. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:22

2024-07-16T04:22

2024-07-16T04:53

президентские выборы в сша

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сша

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nbc

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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом в сентябре."Я проведу дебаты с ним, когда мы договорились ... в сентябре", - сказал он в интервью телеканалу NBC.Байден заявил, что он "на коне" и не планирует повторения фиаско первого раунда дебатов, после которого его призывают снять кандидатуру.

https://ria.ru/20240716/vens-1959912543.html

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президентские выборы в сша, в мире, сша, дональд трамп, nbc, джо байден