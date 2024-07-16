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Байден выразил готовность к новым дебатам с Трампом - РИА Новости, 16.07.2024
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04:22 16.07.2024 (обновлено: 04:53 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/debaty-1959912185.html
Байден выразил готовность к новым дебатам с Трампом
Байден выразил готовность к новым дебатам с Трампом - РИА Новости, 16.07.2024
Байден выразил готовность к новым дебатам с Трампом
Президент США Джо Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом в сентябре. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:22
2024-07-16T04:53
президентские выборы в сша
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом в сентябре."Я проведу дебаты с ним, когда мы договорились ... в сентябре", - сказал он в интервью телеканалу NBC.Байден заявил, что он "на коне" и не планирует повторения фиаско первого раунда дебатов, после которого его призывают снять кандидатуру.
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президентские выборы в сша, в мире, сша, дональд трамп, nbc, джо байден
Президентские выборы в США, В мире, США, Дональд Трамп, NBC, Джо Байден
Байден выразил готовность к новым дебатам с Трампом

Байден выразил готовность к новым дебатам с Трампом в сентябре

© AP PhotoДжо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo
Джо Байден и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом в сентябре.
"Я проведу дебаты с ним, когда мы договорились ... в сентябре", - сказал он в интервью телеканалу NBC.
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Байден заявил, что он "на коне" и не планирует повторения фиаско первого раунда дебатов, после которого его призывают снять кандидатуру.
 
Президентские выборы в СШАВ миреСШАДональд ТрампNBCДжо Байден
 
 
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