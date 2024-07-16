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В Дагестане восстановили электроснабжение частично обесточенных районов - РИА Новости, 16.07.2024
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23:46 16.07.2024 (обновлено: 23:52 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/dagestan-1960138365.html
В Дагестане восстановили электроснабжение частично обесточенных районов
В Дагестане восстановили электроснабжение частично обесточенных районов - РИА Новости, 16.07.2024
В Дагестане восстановили электроснабжение частично обесточенных районов
Электроснабжение частично обесточенных из-за сбоя оборудования на Ростовской АЭС населенных пунктов Дагестана восстановлено, сообщила пресс-служба минэнерго... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T23:46
2024-07-16T23:52
происшествия
ростовская аэс
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Электроснабжение частично обесточенных из-за сбоя оборудования на Ростовской АЭС населенных пунктов Дагестана восстановлено, сообщила пресс-служба минэнерго региона."Электроснабжение ряда населенных пунктов Дагестана, частично обесточенных из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, восстановлено… В 22.55 мск все отключенные потребители были запитаны", - говорится в сообщении.
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происшествия, ростовская аэс
Происшествия, Ростовская АЭС
В Дагестане восстановили электроснабжение частично обесточенных районов

В Дагестане восстановили электроснабжение обесточенных населенных пунктов

© Фото : Антон АгарковДагестан
Дагестан - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Антон Агарков
Дагестан. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Электроснабжение частично обесточенных из-за сбоя оборудования на Ростовской АЭС населенных пунктов Дагестана восстановлено, сообщила пресс-служба минэнерго региона.
«
"Электроснабжение ряда населенных пунктов Дагестана, частично обесточенных из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, восстановлено… В 22.55 мск все отключенные потребители были запитаны", - говорится в сообщении.
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