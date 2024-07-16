https://ria.ru/20240716/dagestan-1960138365.html

В Дагестане восстановили электроснабжение частично обесточенных районов

В Дагестане восстановили электроснабжение частично обесточенных районов - РИА Новости, 16.07.2024

В Дагестане восстановили электроснабжение частично обесточенных районов

Электроснабжение частично обесточенных из-за сбоя оборудования на Ростовской АЭС населенных пунктов Дагестана восстановлено, сообщила пресс-служба минэнерго... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T23:46

2024-07-16T23:46

2024-07-16T23:52

происшествия

ростовская аэс

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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Электроснабжение частично обесточенных из-за сбоя оборудования на Ростовской АЭС населенных пунктов Дагестана восстановлено, сообщила пресс-служба минэнерго региона."Электроснабжение ряда населенных пунктов Дагестана, частично обесточенных из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, восстановлено… В 22.55 мск все отключенные потребители были запитаны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240716/elektroenergiya-1960134623.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская аэс