https://ria.ru/20240716/dagestan-1959970089.html

В Дагестане нашли пропавшую школьницу

В Дагестане нашли пропавшую школьницу - РИА Новости, 16.07.2024

В Дагестане нашли пропавшую школьницу

Полицейские нашли пропавшую в Дагестане 14-летнюю девочку у ее подруги, школьница жива и здорова, сообщили в МВД республики. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:59

2024-07-16T11:59

2024-07-16T11:59

происшествия

бабаюртовский район

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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Полицейские нашли пропавшую в Дагестане 14-летнюю девочку у ее подруги, школьница жива и здорова, сообщили в МВД республики. Ранее ведомство сообщало, что 14-летняя уроженка селения Ургалай Бабаюртовского района Дагестана вышла из дома в понедельник примерно в 10 утра мск и не вернулась. "Разыскиваемая ранее 14-летняя девочка, жительница Бабаюртовского района, найдена живой и здоровой! Найдена полицейскими в Семендере, у подруги, и уже передана родителям", – говорится в сообщении. Также отмечается, что жизни и здоровью подростка ничто не угрожает.

https://ria.ru/20240711/poisk-1959108160.html

https://ria.ru/20240715/malchik-1959887260.html

бабаюртовский район

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2024

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происшествия, бабаюртовский район