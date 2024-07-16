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В Дагестане нашли пропавшую школьницу - РИА Новости, 16.07.2024
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11:59 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/dagestan-1959970089.html
В Дагестане нашли пропавшую школьницу
В Дагестане нашли пропавшую школьницу - РИА Новости, 16.07.2024
В Дагестане нашли пропавшую школьницу
Полицейские нашли пропавшую в Дагестане 14-летнюю девочку у ее подруги, школьница жива и здорова, сообщили в МВД республики. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:59
2024-07-16T11:59
происшествия
бабаюртовский район
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Полицейские нашли пропавшую в Дагестане 14-летнюю девочку у ее подруги, школьница жива и здорова, сообщили в МВД республики. Ранее ведомство сообщало, что 14-летняя уроженка селения Ургалай Бабаюртовского района Дагестана вышла из дома в понедельник примерно в 10 утра мск и не вернулась. "Разыскиваемая ранее 14-летняя девочка, жительница Бабаюртовского района, найдена живой и здоровой! Найдена полицейскими в Семендере, у подруги, и уже передана родителям", – говорится в сообщении. Также отмечается, что жизни и здоровью подростка ничто не угрожает.
https://ria.ru/20240711/poisk-1959108160.html
https://ria.ru/20240715/malchik-1959887260.html
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происшествия, бабаюртовский район
Происшествия, Бабаюртовский район
В Дагестане нашли пропавшую школьницу

Полиция нашла пропавшую в Дагестане 14-летнюю девочку у ее подруги

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Полицейские нашли пропавшую в Дагестане 14-летнюю девочку у ее подруги, школьница жива и здорова, сообщили в МВД республики.
Ранее ведомство сообщало, что 14-летняя уроженка селения Ургалай Бабаюртовского района Дагестана вышла из дома в понедельник примерно в 10 утра мск и не вернулась.
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"Разыскиваемая ранее 14-летняя девочка, жительница Бабаюртовского района, найдена живой и здоровой! Найдена полицейскими в Семендере, у подруги, и уже передана родителям", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что жизни и здоровью подростка ничто не угрожает.
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