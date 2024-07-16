https://ria.ru/20240716/chislo-1960061201.html
Число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, выросло
Число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, выросло - РИА Новости, 16.07.2024
Число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, выросло
Число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 55% за полгода, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:25
2024-07-16T16:25
2024-07-16T16:25
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 55% за полгода, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. "Возросло на 55 процентов количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами", - сказали в ведомстве. Кроме того, в СК РФ сообщили, что только за шесть месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% – развратных действий в отношении детей. "Всё это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса, незамедлительной четкой процессуальной реакции на нарушения закона, системных мер профилактического характера, глубокого знания актуальной региональной обстановки, учета особенностей местной миграционной ситуации", – привела пресс-служба слова председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20240712/migranty-1959332308.html
https://rsport.ria.ru/20240708/migranty-1958183556.html
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, выросло
СК: число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 55%