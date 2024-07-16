https://ria.ru/20240716/chirikova-1960048511.html

Против Чириковой* возбудили дела о фейках и о содействии терроризму

Против Чириковой* возбудили дела о фейках и о содействии терроризму - РИА Новости, 16.07.2024

Против Чириковой* возбудили дела о фейках и о содействии терроризму

Уголовное дело за фейки о ВС РФ возбудили против экоактивистки Евгении Чириковой*, она объявлена в федеральный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:45

2024-07-16T15:45

2024-07-16T15:56

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

евгения чирикова

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Уголовное дело за фейки о ВС РФ возбудили против экоактивистки Евгении Чириковой*, она объявлена в федеральный розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении Евгении Чириковой*. Она обвиняется в... публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ", - сказали в ведомстве.По данным следствия, Чирикова* на одном из видеохостингов опубликовала видео, в котором, согласно исследованию, содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины.Также в отношении Чириковой* расследуются уголовные дела по статьям об "организации террористического сообщества и участии в нем", "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде", "содействии террористической деятельности"."Она объявлена в федеральный розыск", - заключили в ведомстве.В январе Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в список террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО; распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике; является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст. Проживает за пределами России.Сыктывкарский городской суд в апреле сообщил о заочном аресте Чириковой* по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесена в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240711/gozman-1959053939.html

https://ria.ru/20240715/sud-1959714383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, евгения чирикова , вооруженные силы рф, украина