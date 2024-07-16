https://ria.ru/20240716/buryatiya-1960032290.html
В Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества
В Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 16.07.2024
В Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества
Число оставшихся без электричества жителей Бурятии превысило 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах, сообщил глава республики Алексей Цыденов в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:53
2024-07-16T14:53
2024-07-16T15:12
улан-удэ
происшествия
республика бурятия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Число оставшихся без электричества жителей Бурятии превысило 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале."По состоянию на 18.45 (13.45 мск) под отключением частично 7 муниципальных образований и город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115 265 человек, 190 социально-значимых объектов", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240716/gres-1960028763.html
улан-удэ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
улан-удэ, происшествия, республика бурятия
Улан-Удэ, Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества
В Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества из-за аварии