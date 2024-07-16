Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 16.07.2024 (обновлено: 15:12 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/buryatiya-1960032290.html
В Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества
В Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 16.07.2024
В Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества
Число оставшихся без электричества жителей Бурятии превысило 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах, сообщил глава республики Алексей Цыденов в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:53
2024-07-16T15:12
улан-удэ
происшествия
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_f0288e586233456452c343b77e966d27.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Число оставшихся без электричества жителей Бурятии превысило 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале."По состоянию на 18.45 (13.45 мск) под отключением частично 7 муниципальных образований и город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115 265 человек, 190 социально-значимых объектов", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240716/gres-1960028763.html
улан-удэ
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c03ca659cdb2b25d47849b6e19da11ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
улан-удэ, происшествия, республика бурятия
Улан-Удэ, Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества

В Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества из-за аварии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Число оставшихся без электричества жителей Бурятии превысило 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале.
"По состоянию на 18.45 (13.45 мск) под отключением частично 7 муниципальных образований и город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115 265 человек, 190 социально-значимых объектов", - написал глава региона.
Гусиноозёрская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Авария на Гусиноозерской ГРЭС привела к перебоям со светом в двух регионах
Вчера, 14:43
 
Улан-УдэПроисшествияРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала