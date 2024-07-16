https://ria.ru/20240716/buryatiya-1960032290.html

В Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества

В Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 16.07.2024

В Бурятии более 115 тысяч человек остались без электричества

Число оставшихся без электричества жителей Бурятии превысило 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах, сообщил глава республики Алексей Цыденов в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:53

2024-07-16T14:53

2024-07-16T15:12

улан-удэ

происшествия

республика бурятия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Число оставшихся без электричества жителей Бурятии превысило 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале."По состоянию на 18.45 (13.45 мск) под отключением частично 7 муниципальных образований и город Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115 265 человек, 190 социально-значимых объектов", - написал глава региона.

https://ria.ru/20240716/gres-1960028763.html

улан-удэ

республика бурятия

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Варвара Скокшина

улан-удэ, происшествия, республика бурятия