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В Бурятии начали подключение к электричеству по резервной схеме - РИА Новости, 16.07.2024
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19:05 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/burjatija-1960103411.html
В Бурятии начали подключение к электричеству по резервной схеме
В Бурятии начали подключение к электричеству по резервной схеме - РИА Новости, 16.07.2024
В Бурятии начали подключение к электричеству по резервной схеме
В Бурятии, где было аварийное отключение на ГРЭС, началось подключение к электричеству по резервной схеме, сообщил глава региона Алексей Цыденов. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:05
2024-07-16T19:05
происшествия
жкх
забайкальский край
алексей цыденов
гусиноозерская грэс
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Бурятии, где было аварийное отключение на ГРЭС, началось подключение к электричеству по резервной схеме, сообщил глава региона Алексей Цыденов. Правительство Забайкальского края сообщило ранее во вторник, что в регионе произошло ограничение подачи электроэнергии из-за аварийного отключения на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии. "Уважаемые земляки, энергетиками дана команда подключать всех потребителей. Резервная схема электропитания реализована. Ещё нужно отдельно сказать, остановка энергоблока случилась по причине появления свища в котле. Энергоблок был остановлен, сработала автоматика - аварийные клапаны сброса давления, а это громко. Именно срабатывание клапанов слышали очевидцы", - написал он в Telegram-канале.
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забайкальский край
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происшествия, жкх, забайкальский край, алексей цыденов, гусиноозерская грэс
Происшествия, ЖКХ, Забайкальский край, Алексей Цыденов, Гусиноозерская ГРЭС
В Бурятии начали подключение к электричеству по резервной схеме

Цыденов: подключение к электричеству по резервной схеме началось в Бурятии

CC BY-SA 3.0 / Alava / Гусиноозёрская ГРЭС на озере ГусиномГусиноозёрская ГРЭС
Гусиноозёрская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
CC BY-SA 3.0 / Alava / Гусиноозёрская ГРЭС на озере Гусином
Гусиноозёрская ГРЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Бурятии, где было аварийное отключение на ГРЭС, началось подключение к электричеству по резервной схеме, сообщил глава региона Алексей Цыденов.
Правительство Забайкальского края сообщило ранее во вторник, что в регионе произошло ограничение подачи электроэнергии из-за аварийного отключения на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии.
«
"Уважаемые земляки, энергетиками дана команда подключать всех потребителей. Резервная схема электропитания реализована. Ещё нужно отдельно сказать, остановка энергоблока случилась по причине появления свища в котле. Энергоблок был остановлен, сработала автоматика - аварийные клапаны сброса давления, а это громко. Именно срабатывание клапанов слышали очевидцы", - написал он в Telegram-канале.
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ПроисшествияЖКХЗабайкальский крайАлексей ЦыденовГусиноозерская ГРЭС
 
 
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