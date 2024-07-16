https://ria.ru/20240716/burjatija-1960103411.html

В Бурятии начали подключение к электричеству по резервной схеме

В Бурятии начали подключение к электричеству по резервной схеме - РИА Новости, 16.07.2024

В Бурятии начали подключение к электричеству по резервной схеме

В Бурятии, где было аварийное отключение на ГРЭС, началось подключение к электричеству по резервной схеме, сообщил глава региона Алексей Цыденов. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:05

2024-07-16T19:05

2024-07-16T19:05

происшествия

жкх

забайкальский край

алексей цыденов

гусиноозерская грэс

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Бурятии, где было аварийное отключение на ГРЭС, началось подключение к электричеству по резервной схеме, сообщил глава региона Алексей Цыденов. Правительство Забайкальского края сообщило ранее во вторник, что в регионе произошло ограничение подачи электроэнергии из-за аварийного отключения на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии. "Уважаемые земляки, энергетиками дана команда подключать всех потребителей. Резервная схема электропитания реализована. Ещё нужно отдельно сказать, остановка энергоблока случилась по причине появления свища в котле. Энергоблок был остановлен, сработала автоматика - аварийные клапаны сброса давления, а это громко. Именно срабатывание клапанов слышали очевидцы", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240716/gres-1960069692.html

забайкальский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, забайкальский край, алексей цыденов, гусиноозерская грэс