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Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров
Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров - РИА Новости, 16.07.2024
Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров
Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в случае победы на выборах Дональд Трамп может сразу выступить за мирное урегулирование украинского РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T06:28
2024-07-16T06:28
2024-07-16T06:28
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в случае победы на выборах Дональд Трамп может сразу выступить за мирное урегулирование украинского конфликта, является плохой новостью для западных лидеров, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Еще более ужасающие новости для клики (ЕС и США – Прим. Ред.), которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов", — написал он, сопроводив пост снимком газетной статьи, посвященной заявлению премьера Венгрии.Орбан в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю после переговоров с Трампом допустил, что в случае избрания на пост тот сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию кризиса на Украине.Как заявил в интервью Fox News кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией и Украиной для завершения конфликта.Как отмечал президент Владимир Путин, Москва в целом приветствует усилия посредников, но завершить конфликт на Украине только через них невозможно. Глава государства пояснял, что никакой посредник не будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы между Москвой и Киевом.
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В мире, Украина, Венгрия, Москва, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Чей Боуз, Евросоюз, Евросовет, Визит Орбана в Россию
Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров
Боуз: заявления о переговорах по Украине пугают лидеров ЕС и США