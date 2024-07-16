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Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров - РИА Новости, 16.07.2024
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06:28 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/bouz-1959917277.html
Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров
Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров - РИА Новости, 16.07.2024
Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров
Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в случае победы на выборах Дональд Трамп может сразу выступить за мирное урегулирование украинского РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T06:28
2024-07-16T06:28
в мире
украина
венгрия
москва
дональд трамп
виктор орбан
чей боуз
евросоюз
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в случае победы на выборах Дональд Трамп может сразу выступить за мирное урегулирование украинского конфликта, является плохой новостью для западных лидеров, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Еще более ужасающие новости для клики (ЕС и США – Прим. Ред.), которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов", — написал он, сопроводив пост снимком газетной статьи, посвященной заявлению премьера Венгрии.Орбан в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю после переговоров с Трампом допустил, что в случае избрания на пост тот сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию кризиса на Украине.Как заявил в интервью Fox News кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией и Украиной для завершения конфликта.Как отмечал президент Владимир Путин, Москва в целом приветствует усилия посредников, но завершить конфликт на Украине только через них невозможно. Глава государства пояснял, что никакой посредник не будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы между Москвой и Киевом.
https://ria.ru/20240716/vens-1959912691.html
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в мире, украина, венгрия, москва, дональд трамп, виктор орбан, чей боуз, евросоюз, евросовет, визит орбана в россию
В мире, Украина, Венгрия, Москва, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Чей Боуз, Евросоюз, Евросовет, Визит Орбана в Россию
Журналист заявил об ужасающих новостях для западных лидеров

Боуз: заявления о переговорах по Украине пугают лидеров ЕС и США

© Фото : Orbán Viktor/XВиктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Orbán Viktor/X
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в случае победы на выборах Дональд Трамп может сразу выступить за мирное урегулирование украинского конфликта, является плохой новостью для западных лидеров, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Еще более ужасающие новости для клики (ЕС и США – Прим. Ред.), которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов", — написал он, сопроводив пост снимком газетной статьи, посвященной заявлению премьера Венгрии.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Трамп обсудит с Россией урегулирование украинского кризиса, заявил Вэнс
04:37
Орбан в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю после переговоров с Трампом допустил, что в случае избрания на пост тот сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию кризиса на Украине.
Как заявил в интервью Fox News кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией и Украиной для завершения конфликта.
Как отмечал президент Владимир Путин, Москва в целом приветствует усилия посредников, но завершить конфликт на Украине только через них невозможно. Глава государства пояснял, что никакой посредник не будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы между Москвой и Киевом.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
На Украине забили тревогу из-за кандидата Трампа в вице-президенты
03:09
 
В миреУкраинаВенгрияМоскваДональд ТрампВиктор ОрбанЧей БоузЕвросоюзЕвросоветВизит Орбана в Россию
 
 
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