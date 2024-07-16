https://ria.ru/20240716/boepripasy-1960100525.html

В ВСУ вернули переданные ранее на утилизацию боеприпасы

В ВСУ вернули переданные ранее на утилизацию боеприпасы - РИА Новости, 16.07.2024

В ВСУ вернули переданные ранее на утилизацию боеприпасы

Минобороны Украины заявило, что вернуло украинским войскам значительное количество боеприпасов, преданных ранее на утилизацию, отметив, что таким образом ищут... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:51

2024-07-16T18:51

2024-07-16T18:51

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минобороны Украины заявило, что вернуло украинским войскам значительное количество боеприпасов, преданных ранее на утилизацию, отметив, что таким образом ищут внутренние резервы для обеспечения ВСУ. "Министерство обороны Украины вернуло в вооруженные силы Украины значительное количество боеприпасов различных калибров, которые до начала вооруженной агрессии… были переданы предприятиям для утилизации как избыточные", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. В ведомстве уточнили, что речь идет об артиллерийских выстрелах, боеприпасах к стрелковому оружию, взрывателях. "Ищем внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами. Понимаем, что сегодня каждый выстрел, ракета, патрон — жизненно необходимы на поле боя... Даем вторую жизнь - стараемся восстановить все, что подлежит ремонту и дальнейшей эксплуатации", - приводит слова замминистра обороны Украины Юрия Джигира ведомство. Издание Politico ранее сообщало, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск. Издание Wall Street Journal в начале апреля писало, что командование ВСУ на фоне острой нехватки боеприпасов заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать. Ранее западные СМИ писали, что Россия, скорее всего, будет иметь огневое превосходство над Украиной как минимум до конца года на фоне нехватки артиллерийских снарядов у Киева.

https://ria.ru/20240502/vsu-1943534960.html

https://ria.ru/20240704/podpole-1957291203.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины