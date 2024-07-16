В ВСУ вернули переданные ранее на утилизацию боеприпасы
Минобороны Украины заявило, что вернуло ВСУ переданные на утилизацию боеприпасы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минобороны Украины заявило, что вернуло украинским войскам значительное количество боеприпасов, преданных ранее на утилизацию, отметив, что таким образом ищут внутренние резервы для обеспечения ВСУ.
"Министерство обороны Украины вернуло в вооруженные силы Украины значительное количество боеприпасов различных калибров, которые до начала вооруженной агрессии… были переданы предприятиям для утилизации как избыточные", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.
В ведомстве уточнили, что речь идет об артиллерийских выстрелах, боеприпасах к стрелковому оружию, взрывателях.
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"Ищем внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами. Понимаем, что сегодня каждый выстрел, ракета, патрон — жизненно необходимы на поле боя... Даем вторую жизнь - стараемся восстановить все, что подлежит ремонту и дальнейшей эксплуатации", - приводит слова замминистра обороны Украины Юрия Джигира ведомство.
Издание Politico ранее сообщало, что высокопоставленные офицеры ВСУ считают, что этим летом линия фронта может рухнуть на фоне острой нехватки боеприпасов, а также подорванного морального духа в рядах украинских войск. Издание Wall Street Journal в начале апреля писало, что командование ВСУ на фоне острой нехватки боеприпасов заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся снаряды, чтобы затем их использовать.
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