https://ria.ru/20240716/blagoveschensk-1960026561.html

Стало известно о состоянии подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске

Стало известно о состоянии подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске - РИА Новости, 16.07.2024

Стало известно о состоянии подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске

Подростка, тяжело пострадавшего в ДТП на тротуаре в Благовещенске в Амурской области, перевели из реанимации в отделение, его состояние стабильно тяжелое,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:35

2024-07-16T14:35

2024-07-16T15:02

происшествия

здоровье - общество

благовещенск

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Подростка, тяжело пострадавшего в ДТП на тротуаре в Благовещенске в Амурской области, перевели из реанимации в отделение, его состояние стабильно тяжелое, сообщает минздрав Приамурья. "Мальчик 14 лет, пострадавший в ДТП на улице Василенко, переведен из реанимации в отделение. Его состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Он получает необходимое лечение в полном объеме", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве сообщали, что лечение подростка согласовано с федеральными клиниками. Другая пострадавшая в ДТП женщина 32 лет продолжает лечение в отделении травматологии, ее состояние удовлетворительное, добавили в минздраве. ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы. Водитель Евгений Бакарюкин обвиняется "в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщало ранее следственное управление Следственного комитета региона. Он находится в СИЗО, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа. Ранее 59-летний таксист рассказал в суде, что сожалеет о случившемся, и попросил прощения у родных погибших. Он также сказал, что заслуживает самого сурового наказания.

https://ria.ru/20240715/samokat-1959874372.html

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благовещенск

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происшествия, здоровье - общество, благовещенск, амурская область