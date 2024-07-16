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Стало известно о состоянии подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске - РИА Новости, 16.07.2024
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14:35 16.07.2024 (обновлено: 15:02 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/blagoveschensk-1960026561.html
Стало известно о состоянии подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске
Стало известно о состоянии подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске - РИА Новости, 16.07.2024
Стало известно о состоянии подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске
Подростка, тяжело пострадавшего в ДТП на тротуаре в Благовещенске в Амурской области, перевели из реанимации в отделение, его состояние стабильно тяжелое,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:35
2024-07-16T15:02
происшествия
здоровье - общество
благовещенск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Подростка, тяжело пострадавшего в ДТП на тротуаре в Благовещенске в Амурской области, перевели из реанимации в отделение, его состояние стабильно тяжелое, сообщает минздрав Приамурья. "Мальчик 14 лет, пострадавший в ДТП на улице Василенко, переведен из реанимации в отделение. Его состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Он получает необходимое лечение в полном объеме", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве сообщали, что лечение подростка согласовано с федеральными клиниками. Другая пострадавшая в ДТП женщина 32 лет продолжает лечение в отделении травматологии, ее состояние удовлетворительное, добавили в минздраве. ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы. Водитель Евгений Бакарюкин обвиняется "в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщало ранее следственное управление Следственного комитета региона. Он находится в СИЗО, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа. Ранее 59-летний таксист рассказал в суде, что сожалеет о случившемся, и попросил прощения у родных погибших. Он также сказал, что заслуживает самого сурового наказания.
https://ria.ru/20240715/samokat-1959874372.html
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происшествия, здоровье - общество, благовещенск, амурская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Благовещенск, Амурская область
Стало известно о состоянии подростка, пострадавшего в ДТП в Благовещенске

Пострадавшего в ДТП на тротуаре в Благовещенске подростка перевели из реанимации

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто ДТП с участием минивэна в Благовещенске
Место ДТП с участием минивэна в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Место ДТП с участием минивэна в Благовещенске. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Подростка, тяжело пострадавшего в ДТП на тротуаре в Благовещенске в Амурской области, перевели из реанимации в отделение, его состояние стабильно тяжелое, сообщает минздрав Приамурья.
«
"Мальчик 14 лет, пострадавший в ДТП на улице Василенко, переведен из реанимации в отделение. Его состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Он получает необходимое лечение в полном объеме", - говорится в сообщении.
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Ранее в ведомстве сообщали, что лечение подростка согласовано с федеральными клиниками.
Другая пострадавшая в ДТП женщина 32 лет продолжает лечение в отделении травматологии, ее состояние удовлетворительное, добавили в минздраве.
ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы. Водитель Евгений Бакарюкин обвиняется "в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщало ранее следственное управление Следственного комитета региона. Он находится в СИЗО, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа.
Ранее 59-летний таксист рассказал в суде, что сожалеет о случившемся, и попросил прощения у родных погибших. Он также сказал, что заслуживает самого сурового наказания.
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