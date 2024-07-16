https://ria.ru/20240716/bespilotniki-1959913301.html
В Ростовской области за ночь отразили атаку девяти украинских БПЛА
В Ростовской области за ночь отразили атаку девяти украинских БПЛА - РИА Новости, 16.07.2024
В Ростовской области за ночь отразили атаку девяти украинских БПЛА
ПВО за ночь отразила в Ростовской области атаку 9 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:52
2024-07-16T04:52
2024-07-16T04:52
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589094_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_ec26d87de1619ac1c9e72c33f12c305d.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ПВО за ночь отразила в Ростовской области атаку 9 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. "Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку 9 украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены. Последствия на земле уточняются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240716/bespilotniki-1959911707.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589094_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_b286abacc3558299c8b54b21028afa2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, василий голубев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины
В Ростовской области за ночь отразили атаку девяти украинских БПЛА
Губернатор Голубев: ПВО за ночь отразила в Ростовской области атаку девяти БПЛА