https://ria.ru/20240716/bespilotniki-1959913301.html

В Ростовской области за ночь отразили атаку девяти украинских БПЛА

В Ростовской области за ночь отразили атаку девяти украинских БПЛА - РИА Новости, 16.07.2024

В Ростовской области за ночь отразили атаку девяти украинских БПЛА

ПВО за ночь отразила в Ростовской области атаку 9 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:52

2024-07-16T04:52

2024-07-16T04:52

специальная военная операция на украине

ростовская область

василий голубев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ПВО за ночь отразила в Ростовской области атаку 9 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. "Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку 9 украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены. Последствия на земле уточняются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240716/bespilotniki-1959911707.html

ростовская область

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ростовская область, василий голубев, вооруженные силы украины