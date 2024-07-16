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В Ростовской области за ночь отразили атаку девяти украинских БПЛА - РИА Новости, 16.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:52 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/bespilotniki-1959913301.html
В Ростовской области за ночь отразили атаку девяти украинских БПЛА
В Ростовской области за ночь отразили атаку девяти украинских БПЛА - РИА Новости, 16.07.2024
В Ростовской области за ночь отразили атаку девяти украинских БПЛА
ПВО за ночь отразила в Ростовской области атаку 9 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:52
2024-07-16T04:52
специальная военная операция на украине
ростовская область
василий голубев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ПВО за ночь отразила в Ростовской области атаку 9 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. "Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку 9 украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены. Последствия на земле уточняются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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ростовская область, василий голубев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины
В Ростовской области за ночь отразили атаку девяти украинских БПЛА

Губернатор Голубев: ПВО за ночь отразила в Ростовской области атаку девяти БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ПВО за ночь отразила в Ростовской области атаку 9 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
"Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку 9 украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены. Последствия на земле уточняются. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
В Ростовской области сбили четыре БПЛА
04:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВасилий ГолубевВооруженные силы Украины
 
 
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