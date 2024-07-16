https://ria.ru/20240716/bespilotniki-1959911858.html

В БиГ призвали проверить слова главы минобороны о производстве БПЛА для ВСУ

В БиГ призвали проверить слова главы минобороны о производстве БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024

В БиГ призвали проверить слова главы минобороны о производстве БПЛА для ВСУ

Заявления министра обороны Боснии и Герцеговины (БиГ) Зукана Хелеза о том, что в стране производят дроны-камикадзе, которые могут экспортироваться на Украину,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:18

2024-07-16T04:18

2024-07-16T04:18

украина

киев

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153067/18/1530671875_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2b4d1328d9c28274637e2b7cb1db68b1.jpg

БЕЛГРАД, 16 июл – РИА Новости. Заявления министра обороны Боснии и Герцеговины (БиГ) Зукана Хелеза о том, что в стране производят дроны-камикадзе, которые могут экспортироваться на Украину, должны проверить правоохранительные органы, поставки оружия Киеву и его производство без разрешения министерства внешней торговли и экономических отношений являются уголовным преступлением, заявил РИА Новости глава министерства и заместитель председателя Совета министров (правительства) БиГ Сташа Кошарац. Хелез в начале июля в своих соцсетях опубликовал свое фото с FPV-очками для управления БПЛА на голове и самого беспилотника в воздухе и подписал, что это "лучший пенициллин" для разделения БиГ. Ранее он заявлял, что в Федерации БиГ (мусульманско-хорватской части страны – ред.) налажено производство дронов-камикадзе для поставок на Украину. "Заявления министра обороны БиГ Зукана Хелеза в связи с производством и оборотом дронов-камикадзе обосновывают подозрения в нелегальном производстве оружия в части Федерации БиГ. Если будут подтверждены его заявления о том, что определенные компании в БиГ произвели и экспортировали дроны-камикадзе, а также испытывали их внутри и за пределами БиГ, это значит, что действующие законы нарушены и вооружение произведено нелегально, кто-то должен нести за это ответственность", - заявил Кошарац. Он подчеркнул, что до нынешнего момента министерству внешней торговли и экономических отношений БиГ не представлен на одобрение ни один договор о производстве дронов-камикадзе, ведомство не одобряло их экспорт, а также импорт компонентов для производства таких БПЛА. Таким образом, это незаконно, подчеркнул министр. "Утверждения Хелеза о том, что в части Федерации БиГ производятся дроны-камикадзе без согласия компетентных структур, наносят серьезный ущерб компаниям оборонной промышленности. Это сигнал о том, что в части Федерации БиГ оружие производится нелегально и без какого-либо контроля, чем грубо нарушаются международные стандарты", - указал глава минвнешторга. Он напомнил, что решением президиума БиГ в феврале 2015 года запрещен экспорт оружия и военного оборудования из БиГ на Украину и это решение обязательно к исполнению всеми структурами в стране. Производством оружия и военного оборудования могут заниматься только юридические лица, которые имеют разрешение министерства внешней торговли и экономических отношений БиГ. "Министр Хелез должен официально сообщить о нелегальном производстве и обороте оружия и военного оборудования, уголовное законодательство БиГ обязывает ответственные лица оповещать о незаконных действиях, о которых они каким-либо образом информированы, и уголовный кодекс предусматривает наказания для тех, кто не поступит таким образом", - отметил заместитель председателя Совета министров БиГ. Кошарац также призвал Агентство по расследованиям и защите (SIPA) и прокуратуру БиГ проверить заявления министра Хелеза о производстве дронов-камикадзе и их испытаниях на территории и вне БиГ. "Если компетентные органы установят, что произошло нелегальное производство и оборот дронов-камикадзе, министерство внешней торговли и экономических отношений БиГ, в соответствии с законными нормами, начнет процедуры по санкционированию юридических лиц, которые действовали незаконно", - подытожил член правительства БиГ. Согласно его данным, проведенные до сих пор инспекторские проверки боснийских оборонных предприятий установили, что они работают в рамках закона. В марте министр внешней торговли и экономических отношений потребовал от властей Федерации БиГ провести проверку на оборонных предприятиях Pretis и BNT Novi Travnik. Тогда в интернете появились фотографии военных ВСУ с боеприпасами боснийского производства для минометов калибров 82 и 120 миллиметров.

https://ria.ru/20240711/germaniya-1958995648.html

https://ria.ru/20240707/respublika_serbskaya-1957964197.html

https://ria.ru/20240623/khaos-1954828746.html

https://ria.ru/20240710/koreya-1958542403.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, вооруженные силы украины, в мире