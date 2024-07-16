https://ria.ru/20240716/belgorod-1960077335.html

Власти ограничат въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области

Власти ограничат въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 16.07.2024

Власти ограничат въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области

В Белгородской области с 23 июля ограничат доступ в 14 населенных пунктов, где складывается крайне сложная оперативная ситуация, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:22

2024-07-16T17:22

2024-07-16T18:55

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 16 июл — РИА Новости. В Белгородской области с 23 июля ограничат доступ в 14 населенных пунктов, где складывается крайне сложная оперативная ситуация, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."На въездах в населенные пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты, нести в них службу будут представители силовых структур. Передадим им для обеспечения безопасности 14 бетонных модульных укрытий", — написал он.Под действие новых мер подпадают следующие населенные пункты в пяти приграничных муниципалитетах: Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский в Шебекинском горокруге, в Грайворонском округе село Безымено и поселок Горьковский, село Богун-Городок Борисовского района, села Поповка, Прилесье, Демидовка в Краснояружском районе и Щетиновка, Валковский, Вергилевка в Белгородском районе.Глава области добавил, что въезд общественного транспорта, в том числе такси, в эти населенные пункты будет запрещен. Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Как отметил Гладков, пропускать будут только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с оборудованием РЭБ, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны."Женщин и детей, безусловно, пускать в населенные пункты, которые каждый день обстреливаются, — недопустимо", — отметил губернатор.Он уточнил, что оставленные дома будут охранять военные по согласованному порядку и графику. Власти постараются провести все подготовительные мероприятия за эту неделю.Губернатор призвал жителей с пониманием отнестись к ограничениям."Безусловно, никаких позитивных оценок мы, конечно, не ждем. Когда человек оставляет свой дом, переживание — где он будет жить, что будет с его имуществом — приводит к большим претензиям, большим, сложным эмоциональным обсуждениям. Но главное — это жизнь человека. Мы и так много потеряли мирных жителей, у нас много раненых, и, конечно же, наша задача — предпринимать максимальные меры безопасности", — заключил Гладков.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ, населенные пункты многократно пытались атаковать диверсионные группы противника. Армия отражает удары украинских войск.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240710/peskov-1958703119.html

https://ria.ru/20240716/gerasimov-1960009088.html

https://ria.ru/20240709/belgorod-1958390507.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, происшествия