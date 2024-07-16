https://ria.ru/20240716/belgorod-1960016542.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 16.07.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:16

2024-07-16T14:16

2024-07-16T14:16

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 13.54 мск. Через 10 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/opasnost-1952312542.html

белгород

белгородский район

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородский район, шебекино