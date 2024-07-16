https://ria.ru/20240716/belgorod-1960016542.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 16.07.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:16
2024-07-16T14:16
2024-07-16T14:16
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 13.54 мск. Через 10 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/opasnost-1952312542.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, шебекино
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности спустя десять минут