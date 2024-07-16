Администрация Байдена провоцирует Россию, заявил советник Трампа

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"Мы на пороге третьей мировой войны. Мы только что одобрили использование украинцами американских ракет внутри России. Это серьезное дело. Путин ищет причины расшириться. Мы почти пригласили Путина", - заявил Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев.