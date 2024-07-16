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Администрация Байдена провоцирует Россию, заявил советник Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
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21:05 16.07.2024 (обновлено: 21:07 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/bayden-1960122649.html
Администрация Байдена провоцирует Россию, заявил советник Трампа
Администрация Байдена провоцирует Россию, заявил советник Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Администрация Байдена провоцирует Россию, заявил советник Трампа
Администрация Джо Байдена провоцирует Россию, заявил старший советник штаба предыдущего американского лидера Крис Ласивита. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:05
2024-07-16T21:07
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украина
джо байден
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Администрация Джо Байдена провоцирует Россию, заявил старший советник штаба предыдущего американского лидера Крис Ласивита."Мы на пороге третьей мировой войны. Мы только что одобрили использование украинцами американских ракет внутри России. Это серьезное дело. Путин ищет причины расшириться. Мы почти пригласили Путина", - заявил Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев.
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в мире, россия, украина, джо байден
В мире, Россия, Украина, Джо Байден
Администрация Байдена провоцирует Россию, заявил советник Трампа

Советник Трампа: администрация Байдена провоцирует Россию в контексте Украины

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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МИЛУОКИ (США), 16 июл - РИА Новости. Администрация Джо Байдена провоцирует Россию, заявил старший советник штаба предыдущего американского лидера Крис Ласивита.
«
"Мы на пороге третьей мировой войны. Мы только что одобрили использование украинцами американских ракет внутри России. Это серьезное дело. Путин ищет причины расшириться. Мы почти пригласили Путина", - заявил Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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